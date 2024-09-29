Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Sarı-Lacivertlilerin golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 81. dakikada Antalyaspor forması giyen Thalisson'un kendi ağlarına attığı golle geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada hata yapmadı ve puanını 16'ya yükseltti. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasını BAY geçecek. Antalyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşışalacak.

SZYMANSKI'DEN İNANILMAZ POZİSYON! Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı maçın henüz ilk dakikalarında çok net bir fırsat yakaladı. REKLAM Sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından seken top direkten geri döndü.