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        Haberler Spor Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes! - Basketbol Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!

        37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup ederek şampiyon oldu. Anadolu Efes üst üste 4. kez toplamda 14. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 20:09 Güncelleme: 29.09.2024 - 20:23
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        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
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        37. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Lacivert-Beyazlılar 83-82 kazandı ve şampiyon oldu.

        ANADOLU EFES KUPANIN EN ÇOK KAZANANI

        Anadolu Efes, galibiyetle birlikte 14. kez kupayı müzesine götürdü ve en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.

        FENERBAHÇE BEKO 7 KEZ KAZANDI

        Bir diğer finalist Fenerbahçe Beko ise, bu kupada 7 kez mutlu sona ulaştı.

        PERİYOT SONUÇLARI

        1. çeyrek: F.Bahçe Beko 20-24 Anadolu Efes

        2. çeyrek: F.Bahçe Beko 43-39 Anadolu Efes

        3. çeyrek: F.Bahçe Beko 57-64 Anadolu Efes

        4. çeyrek: F.Bahçe Beko 82-83 Anadolu Efes

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