Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!

37. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Lacivert-Beyazlılar 83-82 kazandı ve şampiyon oldu.

ANADOLU EFES KUPANIN EN ÇOK KAZANANI

Anadolu Efes, galibiyetle birlikte 14. kez kupayı müzesine götürdü ve en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.

FENERBAHÇE BEKO 7 KEZ KAZANDI

Bir diğer finalist Fenerbahçe Beko ise, bu kupada 7 kez mutlu sona ulaştı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. çeyrek: F.Bahçe Beko 20-24 Anadolu Efes

2. çeyrek: F.Bahçe Beko 43-39 Anadolu Efes

3. çeyrek: F.Bahçe Beko 57-64 Anadolu Efes

4. çeyrek: F.Bahçe Beko 82-83 Anadolu Efes