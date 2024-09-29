Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup ederek şampiyon oldu. Anadolu Efes üst üste 4. kez toplamda 14. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.
37. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Lacivert-Beyazlılar 83-82 kazandı ve şampiyon oldu.
ANADOLU EFES KUPANIN EN ÇOK KAZANANI
Anadolu Efes, galibiyetle birlikte 14. kez kupayı müzesine götürdü ve en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.
FENERBAHÇE BEKO 7 KEZ KAZANDI
Bir diğer finalist Fenerbahçe Beko ise, bu kupada 7 kez mutlu sona ulaştı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. çeyrek: F.Bahçe Beko 20-24 Anadolu Efes
2. çeyrek: F.Bahçe Beko 43-39 Anadolu Efes
3. çeyrek: F.Bahçe Beko 57-64 Anadolu Efes
4. çeyrek: F.Bahçe Beko 82-83 Anadolu Efes