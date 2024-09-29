Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sporcularımız burada destan yazacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı. Erdoğan "İçinde bulunduğumuz muazzam eserle (Basketbol Gelişim Merkezi) İstanbul'umuz tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda yükselen Basketbol Gelişim Merkezi'nin sadece bir spor kompleksi olmadığını belirterek, "Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Her açıdan göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Erdoğan, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Final maçı öncesinde yapılan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmasına salondakileri selamlayarak başladı.
Salondaki coşku, sevda ve heyecan için herkese teşekkür eden Erdoğan, "Bugün sizlerle muhteşem bir spor tesisinin açılışı vesilesiyle bir aradayız. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Zeytinburnu'nda yükselen Basketbol Gelişim Merkezi sadece bir spor kompleksi değildir. Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Her açıdan göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde öne çıkan şehirlerin kültür ve tarihle birlikte sporla da adlarını duyurduklarını dile getirdi.
Gelişmiş birçok ülkenin spor merkezlerine şehirlerinin prestiji ve geleceği için stratejik yatırımlar olarak baktığını vurgulayan Erdoğan, "Barcelona'dan Tokyo'ya, Los Angeles'tan Londra'ya, spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel bir marka haline getirdiğini hepimiz görüyoruz. İnşallah, bugünden sonra İstanbul da bu şehirler arasında yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.
"Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul'umuz hem tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır." diyen Erdoğan, bu modern merkezin hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine adeta koşar adım gideceğini belirterek, burada kazanılacak zaferlerin uluslararası platformlarda İstanbul'un ve Türkiye'yi bir spor merkezi olarak tanıtacağına inandığını söyledi.
"ESKİ SALON İYİCE YIPRANMIŞ, YORULMUŞ VE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAZ HALE GELMİŞTİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ev sahipliğini yaptığı nice unutulmaz müsabakayla Türk basketbol tarihine silinmez izler bıraktığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Ancak salonun başta depreme dayanıklılık olmak üzere ciddi riskleri vardı. Ayrıca eski salon iyice yıpranmış, yorulmuş ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Bunun üzerine süratle harekete geçtik. Türkiye'ye ve Türk basketboluna yakışır bir tesis inşa edelim istedik. 2021 yılının sonunda stadyumun ihalesini yaparak çalışmaları başlattık. Düzenli basketbol oynayan bir sporsever olarak projenin her aşamasını bizzat takip ettim. Yaklaşık 3 senelik yoğun çabaların neticesinde hamdolsun bugün de projeyi gençlerimizin ve basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz."
"SPORCULARIMIZ BURADA DESTANLAR YAZACAK"
Şunu öncelikle söylemek isterim, sadece bir spor kompleksi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik. Sporcularımız burada destanlar yazacak, milletçe göğsümüzü kabartan başarılara imza atacaklar. Merkezimiz 10 bin kişilik ana salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonlarıyla göz dolduruyor. Aynı zamanda 417 adet otomobil ve 25 adet otobüs kapasiteli otopark alanı bulunuyor. Sporculara özel otel ve spor salonuna sahip. Türkiye Basketbol Federasyonumuz da inşallah burada hizmet verecektir. 8 derslikli, toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesinde öğrencilerimize kapsamlı eğitim verilecek. Yıldız olarak yetişmelerini sağlayacağız. Kütüphane ve müzelerle güzel alanları donattık. 150 bin metrekare büyüklüğe sahip bu merkez her bakımdan İstanbul'a yakışan bir eser oldu. Tam anlamıyla vizyon projesi olan bu eserin Türk basketboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum.