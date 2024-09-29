Halı çırpma kavgasında korkunç son! Çocuklarının gözü önünde anneyi öldürdü, babayı yaraladı

Mahalle Sakini Fatma Özdoğan, sabah saatlerinde bağrış sesleri duyduğunu söyleyerek, "Orada bir gürültü oldu. Bir çocuk, ‘baba, baba’ diye bağırıyordu. Oradaki bütün herkes kafasını iki elinin arasında tutuyordu. Herhalde halı kavgasıymış. Ben balkonda gördüm, içeride hastam olduğu için gitmedim ama feryatlar çok büyüktü" dedi.