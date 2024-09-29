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        Haberler Gündem Güncel Halı çırpma kavgasında korkunç son! Çocuklarının gözü önünde anneyi öldürdü, babayı yaraladı | Son dakika haberleri

        Halı çırpma kavgasında korkunç son! Çocuklarının gözü önünde anneyi öldürdü, babayı yaraladı

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi, halı çırpma nedeniyle tartıştığı komşuları 33 yaşındaki Hazal Gencer'i bıçaklayarak öldürdü, eşi Vedat Gencer'i ağır yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:12
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        Polatlı'ya bağlı Şehitlik Mahallesi Kızılcık Sokak'taki 2 katlı Akkaya Apartmanı'nın 1'inci katında oturan 33 yaşındaki Hazal Gencer, dün akşam üst katında oturan Meryem Kamış'ın balkondan halı çırpmasına tepki gösterdi.

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        Taraflar arasındaki tartışma, komşuların araya girmesiyle sona erdi.

        Sabah saatlerinde eve gelen Meryem Kamış'ın eşi Hasan Kamış (49), yanına bıçak alıp eşinin tartıştığı komşusunun kapısına gitti.

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        Burada Kamış ile Hazal ve Vedat Gencer çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Kamış, çifti bıçakladı.

        2 çocuk annesi Hazal Gencer (fotoğraftaki) hayatını kaybederken, eşi Vedat Gencer ise ağır yaralandı.

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        Çağırılan ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vedat Gencer'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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        Şüpheli Kamış, yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Mahalle Sakini Fatma Özdoğan, sabah saatlerinde bağrış sesleri duyduğunu söyleyerek, "Orada bir gürültü oldu. Bir çocuk, ‘baba, baba’ diye bağırıyordu. Oradaki bütün herkes kafasını iki elinin arasında tutuyordu. Herhalde halı kavgasıymış. Ben balkonda gördüm, içeride hastam olduğu için gitmedim ama feryatlar çok büyüktü" dedi.

        #Ankara Polatlı
        #kavga
        #cinayet
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