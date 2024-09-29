Musrati'nin yerine kim oynayacak?
Beşiktaş'ta sakatlanan Musrati'nin yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken Kayserispor maçında Giovanni van Bronckhorst'un Libyalı oyuncu yerine kimi oynatacağı netleşiyor.
Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlanan Al-Musrati, yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Musrati, Süper Lig'deki Kayserispor ve Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Frankfurt maçlarında forma giyemeyecek.
Musrati'nin Gaziantep FK maçına yetişip yetişmeyeceği ise şimdilik belirsiz.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un ise Libyalı futbolcunun yerine kimi oynatacağı ise netleşiyor.
Hollandalı çalıştırıcının Musrati yerine Cher Ndour'u sahaya sürmesi bekleniyor.
Aynı mevki için adaylar Salih Uçan da olsa da İtalyan futbolcunun bir adım önde olduğu aktarıldı.
Orta alandaki diğer isim ise yine Gedson Fernandes olacak. Önlerinde ise Rafa Silva 10 numara pozisyonuna geçecek.
Beşiktaş'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Ndour, bu sezon 5 karşılaşmada görev yaptı ve 1 asiste imza attı.
Ndour, sadece Lugano ile deplasmanda oynanan maça ilk 11'de başlamış ve 58 dakika sahada kalmıştı.