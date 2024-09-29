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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Musrati'nin yerine kim oynayacak? - Beşiktaş Haberleri

        Musrati'nin yerine kim oynayacak?

        Beşiktaş'ta sakatlanan Musrati'nin yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken Kayserispor maçında Giovanni van Bronckhorst'un Libyalı oyuncu yerine kimi oynatacağı netleşiyor.

        Giriş: 29.09.2024 - 11:57 Güncelleme: 29.09.2024 - 11:57
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        Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlanan Al-Musrati, yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

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        Musrati, Süper Lig'deki Kayserispor ve Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Frankfurt maçlarında forma giyemeyecek.

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        Musrati'nin Gaziantep FK maçına yetişip yetişmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

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        Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un ise Libyalı futbolcunun yerine kimi oynatacağı ise netleşiyor.

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        Hollandalı çalıştırıcının Musrati yerine Cher Ndour'u sahaya sürmesi bekleniyor.

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        Aynı mevki için adaylar Salih Uçan da olsa da İtalyan futbolcunun bir adım önde olduğu aktarıldı.

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        Orta alandaki diğer isim ise yine Gedson Fernandes olacak. Önlerinde ise Rafa Silva 10 numara pozisyonuna geçecek.

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        Beşiktaş'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Ndour, bu sezon 5 karşılaşmada görev yaptı ve 1 asiste imza attı.

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        Ndour, sadece Lugano ile deplasmanda oynanan maça ilk 11'de başlamış ve 58 dakika sahada kalmıştı.

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