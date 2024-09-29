2 ilde alevler yükseldi! Manisa Alaşehir ile Uşak Banaz'da orman yangını çıktı. Her iki yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip ile müdahale başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 29.09.2024 - 17:01 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:29 facebook

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