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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!

        Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın 3-3 berabere kaldığı mücadelenin 82. dakikasında; Kasımpaşa'nın kazandığı penaltının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı. VAR kararı sonrası gelen penaltı ile ilgili Okan Buruk'un dördüncü hakeme "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" dediği görüldü. Yaşananların üzerine sosyal medyada hakeme ve Okan Buruk'a tepkiler çığ gibi büyüdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 19:16 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:16
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        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
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        Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Lacivert-beyazlılar, 3 gole rağmen pes etmeyerek 90+5'te Nuno Da Costa'nın golüyle Rams Park'tan 1 puanla ayrılmayı başardı. Mücadelenin 82. dakikasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı.

        O anlar kameralara böyle yansıdı:

        NE OLDU?

        Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinde 3-3 sona eren karşılaşmanın 82. dakikasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Pozisyonun ardından VAR hakemi Ali Şansalan hakem Oğuzhan Çakır'ı monitöre çağırdı. Çakır, VAR incelemesinin ardından Galatasaraylı futbolcu Jakobs'un elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa'ya verilen penaltı sonrası hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı. VAR kararı sonrası gelen penaltı ile ilgili Okan Buruk'un maçın dördüncü hakemi Ozan Ergün'e "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" sözleri ekranlara yansırken bu ifadeler gündem yarattı.

        TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR!

        Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakeme tehdit görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

        ÜMİT ÖZAT: GÜÇ ZEHİRLENMESİ!

        Görüntüler hakkında değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu Ümit Özat, "Adamdaki güç zehirlenmesi ne bak 'Burada penaltı veren hakem bi daha burada maç yönetemez' diyor. TFF'yi, hakemleri tehdit ediyor. Hacıosmanoğlu ya hakemlerinin arkasında duracak ya da Okan Buruk'a gerekli cezayı verecek!" ifadelerini kullandı.

        FIRAT AYDUNUS: BİRAZ DAHA ADİL OLSAYDI...

        "Galatasaray-Kasımpaşa maçının hakemi biraz daha adil bir maç yönetmiş olsaydı Kasımpaşa maçı 4-1 kazanmış olurdu."

        AHMET ÇAKAR: TARAFINIZ ÇOK BELLİ

        "Normalde 3 dakikalık uzatmaları 1 dakika oynayan, uzatmanın uzatmasına aldırış etmeyen hakemlerimiz, bugün elinde olsa bi 45 dakika daha oynatacaktı.”

        Ben konuşursam sıkıntılar çıkacak, ama çok belli ediyorsunuz be kardeşim. Tarafınız çok belli"

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