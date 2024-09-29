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        Haberler Sağlık Dünyada bir ilk! Tip 1 diyabetli hasta kök hücre nakliyle tamamen iyileşti | Sağlık Haberleri

        Dünyada bir ilk! Tip 1 diyabetli hasta kök hücre nakliyle tamamen iyileşti

        Nature dergisinde yer alan makaleye göre, dünyada ilk defa Tip 1 diyabetli bir hasta, kök hücre nakliyle tamamen iyileşti. 25 yaşındaki kadın, yeniden programlanmış kök hücre naklinden sadece 2 buçuk ay sonra kendi insülinini üretmeye başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 10:24 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:24
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        Çin'in Tianjing şehrinde yaşayan 25 yaşındaki bir kadın, tip 1 diyabet hastalığının tamamen iyileşmesini sağlayan kök hücre nakli tedavisiyle tıp dünyasında bir ilke imza attı. Kendi vücudundan alınan hücrelerle gerçekleştirilen bu nakil, üç aydan kısa bir süre sonra kadının kendi insülinini üretmesini sağladı.

        "HER ŞEYİ YEMEKTEN KEYİF ALIYORUM"

        Nakil sonrası Nature dergisine konuşan kadın, artık şeker yiyebildiğini belirterek, "Her şeyi yemekten keyif alıyorum." dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, tedavinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen insülin ihtiyacının tamamen ortadan kalktığını ifade etti.

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        Çığır açan bu tedavi, Kanada’daki Edmonton Üniversitesi’nde nakil cerrahı ve araştırmacı olan James Shapiro tarafından "büyüleyici" olarak nitelendirildi. Shapiro, "Hastanın öncesinde ciddi miktarda insülin alması gerekirken, nakil sonrası diyabet tamamen tersine çevrildi" dedi.

        BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK KABUL EDİLİYOR

        Bu başarı, kök hücre araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Nisan ayında Şanghay'da yapılan başka bir çalışmada, tip 2 diyabetli bir hastanın karaciğerine insülin üreten adacık hücreleri nakledilmişti. Hastanın vücudundan alınan kök hücrelerle gerçekleştirilen bu işlem sonrasında da insülin kullanımı durdurulmuştu.

        Dünya genelinde yarım milyar insanı etkileyen diyabet, tedavi seçeneklerinin kısıtlılığı nedeniyle büyük bir küresel sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Özellikle adacık hücre nakilleri, bağışçı sayısının yetersizliği ve bağışıklık baskılayıcı ilaçların kullanım zorunluluğu nedeniyle yaygın olarak uygulanamıyor. Ancak kök hücrelerin, vücuttaki herhangi bir dokuya dönüştürülebilmesi ve laboratuvarda sınırsız çoğaltılabilmesi, pankreas dokusu üretiminde sınırsız bir kaynak sağlayarak bu sorunun üstesinden gelinmesi umudunu artırıyor.

        Uzmanlar, bu yeni tedavi yöntemiyle kişilerin kendi hücrelerinden üretilen dokuların kullanılması sayesinde bağışıklık baskılayıcı ilaçlara duyulan ihtiyacın ortadan kalkabileceğini vurguluyor.

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