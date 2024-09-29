Ahu Tuğba, defnedildiği gün unutuldu
Adana Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreninde, her yıl olduğu gibi, bir önceki törenden sonraki süreçte hayatını kaybeden sinemacılar; adları okunarak, fotoğrafları ekranda yayınlanarak anıldı. Ne var ki hayatını kaybeden 6 sinemacı için bu durum geçerli olmadı. Onlardan biri, ödül törenin düzenlendiği gün defnedilen Ahu Tuğba oldu
31. Adana Altın Koza Film Festivali'nde yılın en iyilerine, ödülleri; dün akşam Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.
Her yıl olduğu gibi ödül töreninde, bir önceki ödül töreninden sonraki süreçte hayatını kaybeden sinemacılar, adları okunarak, fotoğrafları ekranda yayınlanarak anıldı.
Ne var ki bu yıl hayatını kaybeden 6 sinemacı için bu durum geçerli olmadı.
Ki o sinemacılardan biri olan Ahu Tuğba'nın defin işlemi Adana Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreniyle aynı gündü.
Anılmayan diğer sinemacılar ise Tuncay Akça (17 Ağustos 2024), Aydemir Akbaş (17 Ağustos 2024), Hikmet Taşdemir (25 Ocak 2024), Günay Kosova (1 Ağustos2024) ve Yılmaz Atadeniz (13 Aralık 2023) oldu.
Aileleri, merhum sinemacıların anma programı içinde olmalarına bir hayli üzülürken: "Sinemaya onlarca yıl emek verenler, meslektaşları hemen unutuldu" yorumunda bulundular.