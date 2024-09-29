Ahu Tuğba, defnedildiği gün unutuldu

31. Adana Altın Koza Film Festivali'nde yılın en iyilerine, ödülleri; dün akşam Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

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Her yıl olduğu gibi ödül töreninde, bir önceki ödül töreninden sonraki süreçte hayatını kaybeden sinemacılar, adları okunarak, fotoğrafları ekranda yayınlanarak anıldı.

Ne var ki bu yıl hayatını kaybeden 6 sinemacı için bu durum geçerli olmadı.