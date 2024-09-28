Yılın en iyi filmi; "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri"

31. Adana Altın Koza Film Festivali'nde yılın en iyilerine, ödülleri; Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Bu yılın en iyi filmi; Murat Fıratoğlu'nun yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", 'En İyi Film' dalında 'Altın Koza' kazandı. Bu film; 1 milyon 500 bin liralık ödülü aldı.

Ödülü veren jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan; "Bu film iyi bir yapmak için çok fazla olanaklara ihtiyacımızın olmadığını gösteriyor. Bu film insan olmanın ne demek olduğunu gösteriyor. Bütçesi küçük ama çok büyük bir film" yorumunda bulundu.

Murat Fıratoğlu, ödül konuşmasında; "Bu filmi; Gülten Akın, Yaşar Kemal, Ahmed Arif, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yılmaz Güney’e adıyorum" dedi.