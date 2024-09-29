Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında! İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbiden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, efsane futbolcusu Alex'in çalıştırdığı rakibini mağlup ederek yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor. Akdeniz ekibi de güçlü rakibinden puan veya puanlar almanın peşinde... Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve diğer tüm detaylar haberimizde...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 6 puan gerisinde bulunuyor.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor ise 6 maçta 8 puan topladı. Brezilyalı çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.
SAĞ BEKTE FORMA OSAYI'NİN
Teknik direktör Jose Mourinho'nun Antalyaspor karşısında Bright Osayi-Samuel'e forma vermesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan Nijeryalı futbolcu, hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde oyuna sonradan girmişti.
FRED VE OOSTERWOLDE SINIRDA
Fenerbahçe'de Fred ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu iki futbolcu, kart görmesi durumunda Samsunspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic
Osayi
Becao
Çağlar
Oosterwolde
Amrabat
Fred
Tadic
Szymanski