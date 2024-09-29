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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında! İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbiden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, efsane futbolcusu Alex'in çalıştırdığı rakibini mağlup ederek yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor. Akdeniz ekibi de güçlü rakibinden puan veya puanlar almanın peşinde... Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve diğer tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.09.2024 - 09:19 Güncelleme: 29.09.2024 - 09:19
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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        Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

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        Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 6 puan gerisinde bulunuyor.

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        Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor ise 6 maçta 8 puan topladı. Brezilyalı çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

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        UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

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        SAĞ BEKTE FORMA OSAYI'NİN

        Teknik direktör Jose Mourinho'nun Antalyaspor karşısında Bright Osayi-Samuel'e forma vermesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan Nijeryalı futbolcu, hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde oyuna sonradan girmişti.

        7

        FRED VE OOSTERWOLDE SINIRDA

        Fenerbahçe'de Fred ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında bulunuyor.

        8

        Bu iki futbolcu, kart görmesi durumunda Samsunspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

        9

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        10

        Livakovic

        11

        Osayi

        12

        Becao

        13

        Çağlar

        14

        Oosterwolde

        15

        Amrabat

        16

        Fred

        17

        Tadic

        18

        Szymanski

        19

        Maximin

        20

        Dzeko (En-Nesyri)

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