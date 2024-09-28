Son dakika haberi Bakan Yerlikaya: Serhat Akın'a saldırıda bütün şüpheliler yakalandı

Soruşturma kapsamında, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T ve M.A. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Başsavcılığın talebiyle soruşturma dosyası hakkında Beykoz Sulh Ceza Hakimliğince gizlilik kararı alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

E. Ü.(Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan),

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan;

Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın’a geçmiş olsun.

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan;

O. D.( Silah kullanan ),… pic.twitter.com/yU5QQgzRCS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2024

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AKIN’A 3 MERMİ İSABET ETTİ

Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi isabet etti. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı. Şüphelinin bir süre Serhat Akın’ın program yaptığı binadan çıkış yapmasını beklediği öğrenildi.