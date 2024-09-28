3. Peynir

Her şeyin üstüne gelişigüzel eritilmiş peynir serpip zayıf kalmayı bekleyemezsiniz; ancak bu sevilen süt ürününün bir zamanı ve yeri vardır. Aslında, kendinizi tok hissetmenize yardımcı olan (ve bu nedenle bir ton başka abur cubur yeme olasılığınızı azaltan) protein ve ayrıca bol miktarda kemik güçlendirici kalsiyum ile çeşitli vitamin ve mineraller içerir.