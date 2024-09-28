Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam

Taahhütleri dolan aboneler yüzde 200-300 oranında zamlarla karşılaştığı için operatörlere tepki göstermeye devam ediyor. Sosyal medyada başlayan tepkiler son günlerde siyasetin de gündemine girdi.

Son olarak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici yapılan fahiş zamlara tepki göstererek "GSM şirketlerine tekrar sesleniyorum: Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz... Yıl sonu enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 40 olduğu yerde yüzde 200-300 zam ne demek! Bu keyfiliğe, bu haksızlığa, bu soyguna mutlaka "Dur!" denmelidir" ifadelerini kullandı.

GSM şirketlerine tekrar sesleniyorum:



Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere %300 zam yapıyorsunuz...



Yıl sonu enflasyon beklentisinin yaklaşık %40 olduğu yerde %200-300 zam ne demek!



Bu keyfiliğe, bu haksızlığa, bu soyguna mutlaka "Dur!" 🛑 denmelidir. pic.twitter.com/EaIjxsK27V — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) September 26, 2024 REKLAM Operatörler şu ana kadar vatandaş, basın ve siyasetçilerden gelen eleştirilere karşı sessiz kalmayı tercih ederken Destici'nin son 'maaş zammı' sorusuna da büyük ihtimalle cevap vermeyecekler. Şirketlerde pozisyon ve çalışılan seneye göre yapılan maaş zamları farklılık gösterebiliyor. Ancak halka açık olan Türk Telekom ve Turkcell'deki açıklanan personel giderleri yapılan zamlara dair önemli bir fikir veriyor. Mobilde serbest tarife Haberi Görüntüle Bu şirketlerin personel sayıları 2022 ve 2023 yıllarında oransal olarak önemli bir değişim göstermezken, personel giderleri aşağıdaki gibi oldu (bin TL):

Personel gideri 2022 2023 Artış Oranı (%) Turkcell 6,005,316 8,447,593 41 Türk Telekom 15,241,681 22,285,716 46 ENFLASYONUN ÇOK ALTINDA KALDI Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi 2023 yılında Turkcell'in personel gideri yüzde 41, Türk Telekom'un personel gideri ise bir önceki yıla göre yüzde 46 yükseldi. 2023 sonunda enflasyon yüzde 64.77 olarak açıklanmıştı. Çalışanlara yapılan ödemelerdeki artış ise bu oranın çok altında kaldı. Bu tabloya göre operatörlerin çalışanlarının gelirleri geçen yıl enflasyon karşısında önemli bir erime yaşadı. Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar Haberi Görüntüle GELİR VE KÂR ARTIŞI TAM GAZ Şirketler kimi zaman ekonomik zorluklar ve gelirlerinde yaşanan düşüşler sebebiyle çalışanlarına yeterli oranda zam yapamıyor. Ancak iki operatörde durumun bu olmadığı çok açık.

Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma Haberi Görüntüle Turkcell'in net kârı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 82.5 artarak 12 milyar 532 milyon lira oldu. 2024'ün ilk 6 ayında ise 5 milyar 760 milyon TL net kâr açıkladı.Türk Telekom'un net kârı da 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 137.7 artarak 16 milyar 422 milyon liraya yükseldi. İnternet neden yavaş? İşte cevabı... Haberi Görüntüle Yapılan zamlar üzerine sektör yetkilileri pandemi sonrası 2 yıllık dönemde zam yapılmadığını, son zamların da toplu artışlar olduğunu iddia etmişti. Ancak Ocak 2022 -Mart 2024 ayları arasındaki enflasyon artışı yüzde 221 iken, bu dönemde operatörlerin abone başı gelirleri yüzde 240'a varan oranlarda attı. Dolayısıyla yaptıkları zamlarla gelirlerde enflasyon üstü bir gelir elde edildi.