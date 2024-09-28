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        Haberler Ekonomi Teknoloji Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam - Teknoloji Haberleri

        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam

        Müşterilerine yüzde 300'e varan oranlarda zamlar yapan operatörler gelir ve kârlarını enflasyonun üzerinde bir şekilde artırırken bu büyümeden çalışanlarını yeterince faydalandırmıyor. 2023'te yıllık enflasyon yüzde 64.7 olurken, çalışan sayısında önemli bir değişim yaşanmayan Türk Telekom ve Turkcell'in personel giderleri sırasıyla yüzde 46 ve yüzde 41 yükseldi. Operatörler enflasyonun üzerindeki zamlarla müşterilerinin cebini yakarken, çalışanlarını da yetersiz zamlarla mağdur ettiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 11:18 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:18
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        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
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        Taahhütleri dolan aboneler yüzde 200-300 oranında zamlarla karşılaştığı için operatörlere tepki göstermeye devam ediyor. Sosyal medyada başlayan tepkiler son günlerde siyasetin de gündemine girdi.

        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Son olarak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici yapılan fahiş zamlara tepki göstererek "GSM şirketlerine tekrar sesleniyorum: Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz... Yıl sonu enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 40 olduğu yerde yüzde 200-300 zam ne demek! Bu keyfiliğe, bu haksızlığa, bu soyguna mutlaka "Dur!" denmelidir" ifadelerini kullandı.

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        Operatörler şu ana kadar vatandaş, basın ve siyasetçilerden gelen eleştirilere karşı sessiz kalmayı tercih ederken Destici'nin son 'maaş zammı' sorusuna da büyük ihtimalle cevap vermeyecekler.

        Şirketlerde pozisyon ve çalışılan seneye göre yapılan maaş zamları farklılık gösterebiliyor. Ancak halka açık olan Türk Telekom ve Turkcell'deki açıklanan personel giderleri yapılan zamlara dair önemli bir fikir veriyor.

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        Bu şirketlerin personel sayıları 2022 ve 2023 yıllarında oransal olarak önemli bir değişim göstermezken, personel giderleri aşağıdaki gibi oldu (bin TL):

        Personel gideri 2022 2023 Artış Oranı (%)
        Turkcell 6,005,316 8,447,593 41
        Türk Telekom 15,241,681 22,285,716 46

        ENFLASYONUN ÇOK ALTINDA KALDI

        Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi 2023 yılında Turkcell'in personel gideri yüzde 41, Türk Telekom'un personel gideri ise bir önceki yıla göre yüzde 46 yükseldi. 2023 sonunda enflasyon yüzde 64.77 olarak açıklanmıştı. Çalışanlara yapılan ödemelerdeki artış ise bu oranın çok altında kaldı. Bu tabloya göre operatörlerin çalışanlarının gelirleri geçen yıl enflasyon karşısında önemli bir erime yaşadı.

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        GELİR VE KÂR ARTIŞI TAM GAZ

        Şirketler kimi zaman ekonomik zorluklar ve gelirlerinde yaşanan düşüşler sebebiyle çalışanlarına yeterli oranda zam yapamıyor. Ancak iki operatörde durumun bu olmadığı çok açık.

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        Turkcell'in net kârı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 82.5 artarak 12 milyar 532 milyon lira oldu. 2024'ün ilk 6 ayında ise 5 milyar 760 milyon TL net kâr açıkladı.Türk Telekom'un net kârı da 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 137.7 artarak 16 milyar 422 milyon liraya yükseldi.

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        Yapılan zamlar üzerine sektör yetkilileri pandemi sonrası 2 yıllık dönemde zam yapılmadığını, son zamların da toplu artışlar olduğunu iddia etmişti. Ancak Ocak 2022 -Mart 2024 ayları arasındaki enflasyon artışı yüzde 221 iken, bu dönemde operatörlerin abone başı gelirleri yüzde 240'a varan oranlarda attı. Dolayısıyla yaptıkları zamlarla gelirlerde enflasyon üstü bir gelir elde edildi.

        FATURALI MOBİL HATLARDA ABONE BAŞINA GELİR RAKAMI:

        Şirket (TL) 2021 2022 2023 2024 -1 Artış (%) 2022-2024 (1) (%)
        Turkcell 57,1 64,9 105,9 193,1 82 238
        Vodafone 48,9 56,6 81,1 160 97 227
        Türk Telekom 43,5 49,9 78,1 146,5 88 237
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