İnternet neden yavaş? İşte cevabı...

Sosyal medyada organize olan kullanıcılar paket taahhüt bitimlerinde operatörlerin yaptığı yüzde 200-300 aralığındaki zamlara tepki gösterdi. Tepkilerle beraber operatörler tarafından verilen hizmet de önemli eleştiri konuları arasında yer aldı.

Bu eleştiriler, gerek mobilde gerekse sabit genişbantta sunulan hızların yetersiz bulunduğunu ortaya koydu. Yapılan ölçümler de zaten bu şikayetleri destekler nitelikte.

Speedtest.net verilerine göre Türkiye'de mobil internet hızı bakımından 111 ülke arasında 58. sırada yer alıyor. Türkiye'deki 46.37 mbps'lik hız 55.8 mbps'lik küresel ortalamanın altında yer alıyor.

Türkiye’nin Güney Kore ile aynı yoğunluğa ulaşması için fiber hattını yaklaşık 4 katına çıkararak 2 milyon kilometreye çıkarması gerekiyor. Kişi başına düşen fiber kablo bakımından Çin'i yakalaması için ise fiber hattını 7 katına çıkarması lazım. Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde de fiber optik altyapıları ortalama Türkiye'nin 18 katı olduğu görülüyor. Söz konusu ülkelerde fiber optik altyapı uzunluğu 100 nüfusa oranla 1.100 km iken, Türkiye'de rakam 60 km'de kalıyor.

YILDA 19 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere Türkiye internet altyapısını geliştirmesi için bir yatırım atılımına ihtiyaç duyuyor. Bu sadece aboneleri memnun etmek için değil Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşması için de bir zorunluluk. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye’nin dijitalleşmede Güney Kore ile aynı yoğunluğa ulaşması için fiber hattını 2 milyon kilometreye çıkarması ve bunun için de her yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 artırması gerekiyor. Bu durumda ortaya çıkacak etkiler, her yıl Türkiye GSYH’sine yüzde 2.2’lik bir katkı sağlayabilir" ifadelerini kullanmıştı. Aksoy mevcut düzende devam edilmesi durumunda her yıl 19 milyar dolarlık bir değerden mahrum kalınacağını sözlerine ekledi.