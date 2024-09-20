İstanbul'da yaşandı! 3 milyon liralık vanayı çaldılar!

Maltepe'de bir inşaat şantiyesinden 3 milyon lira değerinde doğalgaz vanası çaldığı iddia edilen Ali E.E.(25) polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA'nın haberine göre şüphelinin suç ortağıyla hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Poliste daha önceden 47 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİNİBÜSE YÜKLEYİP KAÇTILAR Olay, E.M.’ye ait bir inşaat şantiyesinde 23 Ağustos Cuma günü meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen şüpheliler şantiye deposunda bulunan doğalgaz vanalarını çaldı. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan vanaları, olay yerine gelirken kullandıkları minibüse yükleyen şüpheliler daha sonra kaçtı. REKLAM