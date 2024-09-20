Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından tansiyonun yükseldiği bir diğer nokta İsrail-Lübnan hattı oldu. İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki gerilim ise Salı günü Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanması ve hemen ertesi günü telsizlerde yaşanan patlamayla yeni bir boyuta evrildi. Hizbullah lideri Nasrallah, siber saldırıların ardından dün ilk kez yaptığı açıklamada, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını ve İsrail'e gerekli yanıtın verileceğini söyledi. Nasrallah'ın konuşmasından hemen önce İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu açıkladı ve gece boyu çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi.
17 Eylül günü akşam saatlerine doğru Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları eş zamanlı olarak patlatıldı. Dünyanın gözü bir anda bu saldırıya kilitlendi.
Bölgede yaşananlar izlenirken, 18 Eylül günü yine aynı saatlerde bu sefer Lübnan'da telsizler patlatıldı. Saldırıların ardından 37 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı.
Lübnan'da iki gün üst üste gerçekleştirilen bu siber saldırılarının ardından gözler İsrail'e ve Hizbullah'a çevrildi.
Hizbullah İsrail'i suçladı, İsrail saldırılara dair yorum yapmadı.
"ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın beklenen açıklaması dün geldi. Siber saldırıların ardından kameraların karşısına ilk kez geçen Nasrallah, İsrail'e yanıt vereceklerini söyledi.
Nasrallah açıklamasında İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını, ve bunun bir savaş ilanı olabileceğini söyledi. "İki gün boyunca yaşananlar katliamdı" diyen Nasrallah, "Asla teslim olmayacağız. Bu saldırı cevapsız kalmayacak. Yılmayacağız, İsrail'e gereken yanıtı vereceğiz" ifadelerini kullandı ve ekledi "Düşmanı bitireceğiz, Lübnan cephesi asla bitmeyecek. Bugün itibarıyla karşılık vereceğimiz üslup çok sert olacak"
İSRAİL HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDU
Nasrallah'ın konuşmasından hemen önce İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu duyurdu.
İsrail ordusu gece boyu da Lübnan'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi. Yetkililer, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasının hedef alındığını açıkladı
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göreyse söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi.
Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, hava saldırılarında, 100 noktada İsrail'e fırlatmaya hazır bin roket başlığının vurularak imha edildiği aktarıldı.
Hizbullah'ın açıklamalarının ardından, yetkililer, İsrail askerlerinin Lübnan sınırındaki hareketliliğini artırdığını söyledi.
Son haftalarda, İsrailli yetkililer, Hizbullah'a karşı potansiyel olarak daha büyük bir askeri operasyon konusunda uyarılarını artırdılar.
İsrail-Lübnan sınırında yaşayan on binlerce İsrailli, tahliye edildi.
İsrail Savunma Bakanı, dün yaptığı açıklamada yerinden edilen sakinlerin geri dönmesi için bölgenin güvenli hale getirilmesi için çalıştıklarını, Hizbullah'ın ise ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi.