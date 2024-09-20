Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!

"ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın beklenen açıklaması dün geldi. Siber saldırıların ardından kameraların karşısına ilk kez geçen Nasrallah, İsrail'e yanıt vereceklerini söyledi.

Nasrallah açıklamasında İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını, ve bunun bir savaş ilanı olabileceğini söyledi. "İki gün boyunca yaşananlar katliamdı" diyen Nasrallah, "Asla teslim olmayacağız. Bu saldırı cevapsız kalmayacak. Yılmayacağız, İsrail'e gereken yanıtı vereceğiz" ifadelerini kullandı ve ekledi "Düşmanı bitireceğiz, Lübnan cephesi asla bitmeyecek. Bugün itibarıyla karşılık vereceğimiz üslup çok sert olacak"