Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, derbiyle birlikte kendisini affettirmek istiyor

Sezona kötü başlayan ve performansı eleştiri toplayan Uruguaylı file bekçisi, Fenerbahçe derbisiyle temiz bir sayfa açmak istiyor.

Galatasaray'a 2011-12 sezonunda transfer olan ve geride kalan 13 sezonda toplam 58 derbide görev yapan Muslera, Kadıköy'e hırslı gidiyor.

Bu sezon oynadığı sekiz maçın sadece birinde kalesini gole kapatabilen 37 yaşındaki eldiven Fenerbahçeli yıldızlara geçit vermeyerek hem Young Boys maçındaki kırmızı kartı hem de sezon başı performansını unutturma niyetinde.

Muslera, daha önce 26'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 4'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.