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        Haberler Objektife Takılanlar Dilan Çiçek Deniz'den Rafael Cemo Çetin ile evlilik sorularına yanıt: Evlilik yok, böyle güzel - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz: Evlilik yok, böyle güzel

        Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, evlilikle ilgili düşüncelerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 08:15 Güncelleme: 20.09.2024 - 08:16
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu.

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        Bir süredir Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan 29 yaşındaki oyuncu, evliliği düşünmediklerini söyleyip; "Çok iyi gidiyor keyfimiz yerinde böyle çok güzel" dedi.

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        "TATİL YARADI"

        Ardından yazı tatil yaparak geçirdiğini söyleyen Dilan Çiçek Deniz; "Epey gezdim tatil yaradı. Bu yaz güzel geçti bana ve ruhuma iyi geldi" ifadelerini kullandı.

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        "YAVAŞ YAVAŞ YAPIMCILIĞA GELİYORUM"

        Ayrıca bir süre önce yapımcılığını üstlendiği kısa film deneyimiyle ilgili olarak da konuşan Dilan Çiçek Deniz; "Yavaş yavaş geliyorum, yapımcılığı da... İşin mutfağında olmayı da çok seviyorum. Bir kısa filmle başladım, birçok festivale kabul edildi. Şimdi ikinci kısa film de yolda. Yapımcılığın da oyunculuğun da riski ve sorumluluğu ayrı" dedi.

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        "LİNÇ KÜLTÜRÜNE KARŞIYIM"

        Öte yandan Miss Turkey 2024'ün güzeli İdil Bilgen'e yapılan olumsuz yorumlarla ilgili de konuşan Miss Turkey 2014 Türkiye İkinci Güzeli Dilan Çiçek Deniz; "Genel olarak linç kültürü var, buna karşıyım. Genç bir kadın üzerine hiçbir konuda bu kadar gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        #Dilan Çiçek Deniz
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