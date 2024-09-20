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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Meteoroloji saat verip uyardı! Tüm bölgelerde sağanak! | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verip uyardı! Tüm bölgelerde sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre bugün 7 bölgemizde ve birçok kentimizde öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 3 ilâ 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 06:55 Güncelleme: 20.09.2024 - 06:55
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        Meteoroloji saat verip uyardı! Tüm bölgelerde sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        RİZE VE ARTVİN'DE ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

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        HAVA SICAKLIĞI DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA DÜŞÜYOR

        Sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 3 ilâ 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA RÜZGAR ORTA KUVVETTE

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        EDİRNE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AFYONKARAHİSAR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MANİSA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ESKİŞEHİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KONYA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        YOZGAT: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİİRT: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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