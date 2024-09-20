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        Haberler Magazin Haluk Bilginer, 2'nci kez Emmy'e aday gösterildi

        Haluk Bilginer, 2'nci kez Emmy'e aday gösterildi

        Haluk Bilginer, 'Şahsiyet' adlı dizinin ikinci sezonuyla, ikinci kez Uluslararası Emmy Ödülleri'ne 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 09:40 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:09
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        Haluk Bilginer, yine aday
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        Yurt dışında en başarılı olan Türk oyuncu Haluk Bilginer, bir kez daha televizyon yapımlarının değerlendirildiği, yüksek prestijli Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. Bilginer, Ay Yapım imzalı 'Şahsiyet' adlı dizinin ikinci sezonuyla 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

        Haluk Bilginer, 2019'da yine 'Şahsiyet'de canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterilmiş, yapılan oylamada ödülü kazanmıştı.

        Haluk Bilginer'in bu yılki Uluslararası Emmy Ödülleri'ndeki rakipleri şöyle;

        Julio Andrade... Betinho: No Fio da Navalha (Brezilya)

        Laurent Lafitte... Tapie (Fransa)

        Timothy Spall... The Sixth Commandment (İngiltere)

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