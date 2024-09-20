4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı! Aydın'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 hastaya umut olan 25 yaşındaki Melike Seven'in cenazesi, Antalya'da toprağa verildi. Melike Seven'in Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden bu sene mezun olduğu ve diplomasını almak için Aydın'a gittiği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.09.2024 - 07:34 Güncelleme: 20.09.2024 - 07:34 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL