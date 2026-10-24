Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü grizu patlamasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
Zonguldak'ın Gelik beldesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan işveren, iş güvenliği uzmanı ve maden mühendisi tutuklandı. Firari işletme müdürü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı
Giriş: 24 Ekim 2026 - 18:42 Güncelleme:
Zonguldak'ın Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında 3 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı.
Patlamanın ardından gözaltına alınan işveren Mehmet Salih Demir, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ercüment Yalçın ile maden mühendisi Yusuf Çavdar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli, "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandı.
Firari işletme müdürü Mustafa Kapanşahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
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