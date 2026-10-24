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        Haberler Gündem Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü grizu patlamasına ilişkin 3 kişi tutuklandı

        Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü grizu patlamasına ilişkin 3 kişi tutuklandı

        Zonguldak'ın Gelik beldesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan işveren, iş güvenliği uzmanı ve maden mühendisi tutuklandı. Firari işletme müdürü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 18:42 Güncelleme:
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        Maden faciasında 3 tutuklama

        Zonguldak'ın Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında 3 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı.

        Patlamanın ardından gözaltına alınan işveren Mehmet Salih Demir, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ercüment Yalçın ile maden mühendisi Yusuf Çavdar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli, "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandı.

        Firari işletme müdürü Mustafa Kapanşahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

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        #ZONGULDAK
        #grizu patlaması
        #haberler
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