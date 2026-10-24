Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi

        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi

        Fransa'da başta Paris olmak üzere ülkenin farklı noktalarında eylemler düzenlenirken polis, valiliklerin eylem yasağı kararlarına uymayan eylemcilere müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 22:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi

        Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon kentinde bir grup genç, valiliğin eylem yasağı kararı aldığı Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi yakınlarında toplandı.

        Polis, yaklaşık 200 kişiden oluşan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

        Kentte yüzlerce öğrenci valiliğin izin verdiği alanlarda bir araya gelerek hükümeti protesto etti.

        Grenoble'da bir grup eylemci, A480 otoyolunu kapatmaya çalıştı.

        Isere Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin otoyolu kapatma girişiminin bir trafik kazasına yol açtığı ve olayda 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

        Açıklamada, polislerin hızlı müdahalesiyle eylemcilerin dağıtıldığı ifade edildi.

        REKLAM

        Valilik, Grenoble'da maskeli yaklaşık 400 eylemcinin güvenlik güçlerine molotof kokteyli ve bazı cisimler fırlattığını, polisin kamu düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

        Binlerce eylemcinin sokağa indiği Nantes kentinde de polis ve göstericiler arasında yer yer arbede yaşandı. Polis, kaldırım taşı fırlatan göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Nantes kentindeki eylemde 2 kişi yaralandı.

        Şehirde bir dükkan yağmalama girişiminin hedefi olurken polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

        Öte yandan, Toulouse'taki eylemlerde bir kişinin elinden ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Haute-Garonne Valiliği yaralanmaya ilişkin koşulların henüz belirlenmediğini ancak konunun aydınlatılması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

        REKLAM

        Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı

        Lille, Denain, Douai ve Wattignies şehirlerinde 18 yaş altı kişiler için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının süresi 26 Ekim'e kadar uzatıldı.

        Çoğunlukla 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan yasak, Marly ve Valenciennes kentlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

        Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Nice, Marsilya ve Lille şehirleri başta olmak üzere birçok kentte gece saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sendika dışı tüm eylemlerin yasaklandığını açıklamış, sendikal eylemlerin de olası yağma ve şiddet olaylarına karşı valiliklerin ya da emniyet müdürlüklerinin uygun gördüğü güzergahlarda yapılması kararlaştırılmıştı.

        *Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dağ ceylanının alanını sürdü kâbusu yaşadı

        Hatay'da, koruma altında olan dağ ceylanlarının yaşam alanında kişisel kullanım amacıyla toprağı süren vatandaşa, 699 bin 245 TL para cezası uygulandı. Alınan önlemlerle, "Gazella gazella" olarak bilinen dağ ceylanlarının sayısının bölgede, 80'den, bin 500'e çıktığı da belirtildi

        #Fransa
        #eylem
        #gösteri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"