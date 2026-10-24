Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi

Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon kentinde bir grup genç, valiliğin eylem yasağı kararı aldığı Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi yakınlarında toplandı.

Polis, yaklaşık 200 kişiden oluşan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kentte yüzlerce öğrenci valiliğin izin verdiği alanlarda bir araya gelerek hükümeti protesto etti.

Grenoble'da bir grup eylemci, A480 otoyolunu kapatmaya çalıştı.

Isere Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin otoyolu kapatma girişiminin bir trafik kazasına yol açtığı ve olayda 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, polislerin hızlı müdahalesiyle eylemcilerin dağıtıldığı ifade edildi.

REKLAM

Valilik, Grenoble'da maskeli yaklaşık 400 eylemcinin güvenlik güçlerine molotof kokteyli ve bazı cisimler fırlattığını, polisin kamu düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Binlerce eylemcinin sokağa indiği Nantes kentinde de polis ve göstericiler arasında yer yer arbede yaşandı. Polis, kaldırım taşı fırlatan göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Nantes kentindeki eylemde 2 kişi yaralandı.

Şehirde bir dükkan yağmalama girişiminin hedefi olurken polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Toulouse'taki eylemlerde bir kişinin elinden ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Haute-Garonne Valiliği yaralanmaya ilişkin koşulların henüz belirlenmediğini ancak konunun aydınlatılması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

REKLAM

Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı

Lille, Denain, Douai ve Wattignies şehirlerinde 18 yaş altı kişiler için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının süresi 26 Ekim'e kadar uzatıldı.

Çoğunlukla 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan yasak, Marly ve Valenciennes kentlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Nice, Marsilya ve Lille şehirleri başta olmak üzere birçok kentte gece saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sendika dışı tüm eylemlerin yasaklandığını açıklamış, sendikal eylemlerin de olası yağma ve şiddet olaylarına karşı valiliklerin ya da emniyet müdürlüklerinin uygun gördüğü güzergahlarda yapılması kararlaştırılmıştı.

*Fotoğraf: AA