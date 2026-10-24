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        Haberler Gündem İstanbul'daki iki cinayetle bağlantılı üç şüpheli Edirne'de yakalandı

        İstanbul'daki iki cinayetle bağlantılı üç şüpheli Edirne'de yakalandı

        İstanbul'da aynı gün üç saat arayla işlenen iki cinayetle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece'deki rezidansta bir kişinin öldürülmesiyle başlayan olaylar zincirinde, cinayetin şüphelilerinden biri de Bağcılar'da ölü bulundu. İki cinayetin izini süren polis, yurt dışına kaçmaya hazırlanan üç şüpheliyi Edirne'de yakaladı

        Giriş: 24 Ekim 2026 - 23:12 Güncelleme:
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        Rezidans cinayetinde yeni gelişme

        İstanbul'da aynı gün üç saat arayla işlenen iki cinayeti araştıran polis ekipleri, olaylarla bağlantılı üç şüpheliyi Edirne'de yakaladı. Büyükçekmece'deki bir rezidansta 26 yaşındaki Yasin Binarci'nin öldürülmesiyle başlayan olaylar zinciri, cinayetin şüphelilerinden 22 yaşındaki Mehmet Emin Yüksel'in Bağcılar'da bir otomobilin içinde ölü bulunmasıyla devam etti. Her iki cinayeti araştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaylarla bağlantılı üç şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandığını belirledi. Edirne'de düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.

        REZİDANSTA SİLAHLAR KONUŞTU

        Olaylar zinciri, 21 Ekim günü saat 13.00 sıralarında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde başladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir rezidansın 17'nci katında bulunan daireden silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, iki kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 26 yaşındaki Yasin Binarci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda yaralanan Mehmet Işık ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        DAİREDE ÜÇ TABANCA BULUNDU

        Cinayetin ardından rezidans dairesinde geniş çaplı inceleme yapıldı. Polis ekiplerinin aramalarında üç tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak ve olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

        ÜÇ SAAT SONRA İKİNCİ CESET BULUNDU

        Büyükçekmece'deki cinayetten yaklaşık üç saat sonra bu kez Bağcılar'da bir kişinin cansız bedeni bulundu. Saat 16.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde, bir inşaat alanının yanındaki boş arazide bulunan otomobilde silahla vurulmuş bir erkek cesedi tespit edildi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin 22 yaşındaki Mehmet Emin Yüksel olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramalarda iki adet 9 milimetrelik boş kovan ile bir bıçak ele geçirildi.

        ÖLEN KİŞİ REZİDANS CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü araştırmada, Bağcılar'da otomobilde ölü bulunan Mehmet Emin Yüksel'in, saatler önce Büyükçekmece'deki rezidansta yaşanan silahlı olayın şüphelileri arasında olduğu ortaya çıktı. Böylece aynı gün farklı ilçelerde meydana gelen iki cinayet arasındaki bağlantı belirlendi.

        Polis ekipleri, rezidanstaki silahlı olayın ardından binadan ayrılan kişilerin kimliklerini ve kaçış güzergahlarını tespit etmek için çalışmalarını derinleştirdi.

        KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Mehmet Emin Yüksel'in Büyükçekmece'deki silahlı olayın ardından başka kişilerle birlikte rezidanstan ayrıldığı görüldü. Görüntülerde Yüksel'in yüzünün kanlı olduğu dikkat çekti.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve elde edilen diğer deliller üzerinden şüphelilerin izini sürerken iki cinayetin nasıl işlendiğini ve şüphelilerin olaylardaki rollerini belirlemeye yönelik araştırmalarını sürdürdü.

        ŞÜPHELİLERİN YURT DIŞINA KAÇACAĞI BELİRLENDİ

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece ve Bağcılar'daki cinayetlerle bağlantılı oldukları belirlenen Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B. (22) isimli üç şüpheli takibe alındı.

        Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları tespit edildi. Üç kişinin Edirne'de bulunduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri operasyon için harekete geçti.

        EDİRNE'DE OPERASYON: ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bugün Edirne'de düzenledikleri operasyonla Y.G., K.K. ve S.C.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

        Yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen üç şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. İki cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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