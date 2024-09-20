Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu - Güncel haberler

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu - Güncel haberler

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ve yenilerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı Giriş: 20.09.2024 - 01:20 Güncelleme: 20.09.2024 - 01:20 facebook

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