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        Haberler Dünya Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda | Dış Haberler

        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda

        Dünya önümüzdeki günlerde alışılmadık bir olay yaşayacak. 2024 PT 5 adlı asteroit, gezegenimizin atmosferine çarpmak yerine Dünya'nın yörüngesine girerek "Mini Ay" olarak kalacak. Mini Ay'ın yaklaşık iki ay yörüngede kalması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 08:00 Güncelleme: 20.09.2024 - 08:00
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        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
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        Dünya önümüzdeki günlerde alışılmadık bir astronomik olay yaşayacak, bu sonbaharda, sınırlı bir süre için, Dünya ikinci bir aya kavuşacak.

        Bu hafta yayınlanan bir araştırmaya göre 2024 PT 5 adlı asteroit, Dünya'nın atmosferine çarpmak yerine yörüngeye girerek "Mini Ay" olarak kalacak.

        YAKLAŞIK İKİ AY KALMASI BEKLENİYOR

        Yaklaşık bir şehir otobüsü uzunluğundaki bir asteroitin gezegenimizin etrafında yaklaşık iki ay kalması bekleniyor.

        29 Eylül'den 25 Kasım'a kadar Dünya'nın yörüngesinde kalacak ve ardından Güneş'in yörüngesine dönecek olan asteroid Güneş Sistemi'nde yolcuğuna devam edecek.

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        Asteroit, 7 Ağustos'ta NASA tarafından finanse edilen bir program olan Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (Atlas) tarafından keşfedildi.

        DÜNYA'NIN İLK MİNİ AY'I DEĞİL

        Yaklaşık 10 metre çapı olan asteroit, Dünya'nın uydusu Ay ile karşılaştırıldığında çok küçük.

        Bilim insanları, asteroit "Mini Ay'ın1 2055'te tekrar Dünya yörüngesine döneceğine inandıklarını eklediler.

        Bu, Dünya'nın sahip olduğu ilk "Mini Ay" değil. Araştırmacılar, 1981 ve 2022'de iki "Mini Ay" olay gerçekleştiğini yazdı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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