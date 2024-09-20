Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda

Dünya önümüzdeki günlerde alışılmadık bir astronomik olay yaşayacak, bu sonbaharda, sınırlı bir süre için, Dünya ikinci bir aya kavuşacak.

Bu hafta yayınlanan bir araştırmaya göre 2024 PT 5 adlı asteroit, Dünya'nın atmosferine çarpmak yerine yörüngeye girerek "Mini Ay" olarak kalacak.

YAKLAŞIK İKİ AY KALMASI BEKLENİYOR

Yaklaşık bir şehir otobüsü uzunluğundaki bir asteroitin gezegenimizin etrafında yaklaşık iki ay kalması bekleniyor.

29 Eylül'den 25 Kasım'a kadar Dünya'nın yörüngesinde kalacak ve ardından Güneş'in yörüngesine dönecek olan asteroid Güneş Sistemi'nde yolcuğuna devam edecek.