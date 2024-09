Dünyanın gözü iki gündür Lübnan'da gerçekleşen patlamalarda. Önce Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları patlatıldı, daha sonra ülke genelinde telsiz patlamaları yaşandı.

Salı günkü patlamalarda 12 kişi öldü, 3 bine yakın kişi yaralandı; dün akşamki patlamalarda ise 25 kişi öldü, 400'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail-Lübnan arasında tansiyon had safhaya çıktı, Hizbullah lideri Nasrallah patlamaların ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

"Allah'ın şu sözüyle başlamak istiyorum; 'eğer siz yara aldıysanız onlar da yaralandılar'. Bunlar Allah'ın takdiridir. Allah sizlerden şehit ister ve Allah zalimleri sevmez. Allah diyor ki, 'Siz acı çekiyorsanız, onlar da acı çekiyorlar'.

Her halükârda elinden geldiği kadar liderlerden daha fazlasını öldürmek istiyorlardı. Direnişin düzenini bozmak, anarşi ve karmaşa çıkmasını istiyorlardı Hizbullah'ın safları arasında. Bu olmadı. Bir an dahi karmaşaya izin vermedik. Düzenimiz asla bozulmadı. İlk andan itibaren hepimiz olaya hakimdik ve cephedekiler de bütün silahlarını hazır ol hale getirdiler. Her halükârda, her ihtimal vardı, İsrail'in toplu savaş açma ihtimali vardı. Silahlarımızı çalıştırdık. Düzenimiz ve altyapımız asla bozulmadı.

"HAZIRLIĞIMIZ ÇOK YÜKSEK AŞAMADA, GÜCÜMÜZ DAHA FAZLA ARTIYOR"