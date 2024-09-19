İsrail-Lübnan hattında gerilim yükseldi! Beyrut sokaklarında endişe hakim

İsrail-Lübnan hattındaki gerilim, İsrail'in iki gün üst üste Lübnan Hizbullah'ına düzenlediği siber saldırılarla had safhaya çıktı. 17 Eylül Salı günü, Lübnan genelinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları eş zamanlı olarak patlatıldı.

Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar Haberi Görüntüle

Dünya, Lübnan'da olanları anlamaya çalışırken dün akşam üzerine doğru gözler yeniden Lübnan'a çevrildi. Bu kez Beyrut'ta ve Lübnan'ın güneyindeki şehirlerde telsizler patlatıldı. Hizbullah'a yönelik ikinci siber saldırıda güneş panellerinin, akıllı telefonların, radyoların bile patlatıldığı haberleri öne çıktı. Lübnan'da dün yaşanan patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi, Salı günü yaşanan patlamalarda ise 12 kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı.

REKLAM Bölgede bu süreçten sonra ne olacağı merak edilirken, Hizbullah lideri Nasrallah bu akşam yapacağı konuşma bekleniyor. BEYRUT'TA ENDİŞE HAKİM Lübnan'da iki gün üst üste çağrı cihazı ve telsizlerin eş zamanlı patlatılması, ülkedeki rutin hayatı da olumsuz etkiledi. Başkent Beyrut sokaklarında saldırıların yarattığı hüzün ve endişe hakim. İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi? Haberi Görüntüle Saldırılar nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken birçok resmi kurum da kapalı bulunuyor. Beyrutlular, dışarıya çıkmayı tercih etmezken, sokaklardaki az sayıdaki kişinin yüzünde ise olayın şoku ve şaşkınlığı hakim.

LÜBNAN SİLAHLI KUVVETLERİ ŞÜPHELİ CİHAZLARI İMHA ETTİ Lübnan Silahlı Kuvvetleri, şüpheli görülen çağrı cihazı, telsiz ve benzeri iletişim cihazlarının kontrollü şekilde patlatılarak imha edildiğini duyurdu. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, “Özel ordu birlikleri farklı bölgelerde şüpheli çağrı cihazları ve iletişim cihazlarını patlatıyor, bu nedenle vatandaşlara patlama alanlarından uzak durmaları, şüpheli herhangi bir cihaz veya nesneyi bildirmeleri ve yaklaşmamaları çağrısında bulunuluyor” denildi.