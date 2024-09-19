Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait

DHA muhabirine konuşan Vedat Babayiğit, "Allah'a şükür kızımın yeri belli oldu. Artık gelip duamızı yapacağız. 1 seneyi geçkindir çocuğum rezil oldu. 7- 8 ay kayıptı. Arandı, bulundu. Yeri, yurdu artık belli. Herkes elinden geleni yaptı. Bundan sonra gelip duamızı yapacağız. Kızımın naaşı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan geldi. Sabah teslim aldık ve defnettik. Otopsi sonucuna göre cenaze kızım Nihal'e ait. Öldüren kişiyle ilgili artık devlet karar verecek. Hakimlerimiz karar verecek ama biz de peşindeyiz, takipçisi olacağız. İnşallah o ömür boyu hapiste yatacak" dedi.