Jose Mourinho derbide bir ilk peşinde!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, ilk derbisinden zaferle ayrılmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
F.Bahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk derbi maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Portekizli çalıştırıcı, ligdeki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 12 puan topladı.
Sarı-lacivertliler bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Maçı G.Saray kazanır veya maçın beraberlikle sona ermesi halinde ise sarı-kırmızılıların liderliği devam edecek.
78 DERBİ MAÇINA ÇIKTI
61 yaşındaki teknik direktör, bu zamana kadar çalıştırdığı takımlarda 78 derbi maçına çıktı. Mourinho bu süreçte 40 galibiyet, 18 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.
PORTEKİZ'DE MAĞLUBİYETİ YOK
Porto'nun başında Benfica ve Sporting'e karşı 9 maça çıkan Mourinho, 7 galibiyet - 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
İNGİLTERE'DE 3 TAKIM ÇALIŞTIRDI
Premier Lig'de 3 farklı takımı çalıştıran Mourinho; 42 derbide 17 galibiyet , 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.
Chelsea - Arsenal: 11 maç 5 galibiyet, 6 beraberlik
Chelsea - Tottenham: 11 maç 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet
Manchester United - M. City: 5 maç 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet
İTALYA VE İSPANYA KARNESİ
Inter - Milan: 4 maç 3 galibiyet, 1 mağlubiyet
Roma: 5 maç 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet
Real Madrid - Atletico Madrid: 6 maç 6 galibiyet
Real Madrid - Barcelona: 6 maç 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet