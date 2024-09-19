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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho derbide bir ilk peşinde! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho derbide bir ilk peşinde!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, ilk derbisinden zaferle ayrılmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:39
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        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

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        F.Bahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk derbi maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Portekizli çalıştırıcı, ligdeki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 12 puan topladı.

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        Sarı-lacivertliler bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Maçı G.Saray kazanır veya maçın beraberlikle sona ermesi halinde ise sarı-kırmızılıların liderliği devam edecek.

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        78 DERBİ MAÇINA ÇIKTI

        61 yaşındaki teknik direktör, bu zamana kadar çalıştırdığı takımlarda 78 derbi maçına çıktı. Mourinho bu süreçte 40 galibiyet, 18 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

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        PORTEKİZ'DE MAĞLUBİYETİ YOK

        Porto'nun başında Benfica ve Sporting'e karşı 9 maça çıkan Mourinho, 7 galibiyet - 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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        İNGİLTERE'DE 3 TAKIM ÇALIŞTIRDI

        Premier Lig'de 3 farklı takımı çalıştıran Mourinho; 42 derbide 17 galibiyet , 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

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        Chelsea - Arsenal: 11 maç 5 galibiyet, 6 beraberlik

        Chelsea - Tottenham: 11 maç 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet

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