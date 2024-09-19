Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde yüzde 50’de sabit tuttu. Böylece 6 toplantı üst üste faize dokunulmamış oldu.

PPK tarafından yayımlanan karar metninde ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergelerin bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği ifade edildi.

Metinde şu değerlendirme yer aldı:

"Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir."

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

PPK karar metni şu şekilde devam etti:

SIKILAŞMA MESAJI 'YUMUŞADI'

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede bugünkü karar metninde geçen aya göre yapılan bir değişikliğe dikkat çekti.

Ağustos TCMB metni:

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise PARA POLİTİKASI DURUŞU SIKILAŞTIRILACAKTIR.



Eylül TCMB metni:

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise PARA POLİTİKASI ARAÇLARI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) September 19, 2024

Bugün yayımlanan metinde "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" denilirken geçen ay "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kara bu farklılıkla iligli yaptığı yorumda "Bugünkü metinle TCMB bir ton daha yumuşadı, ama çok da değil. Ekim’de faiz indirimi olmayacağı neredeyse kesinleşti. Sonrasını veriler belirleyecek" dedi.