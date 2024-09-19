İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı

32 yaşındaki İran uyruklu Zahra Karami, Türkiye'ye turist olarak geldi. Ocak ayında İstanbul Bakırköy'deki bir alışveriş merkezine giden Karami, güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdı.

Genç kadının bacağında üçüncü seanstan sonra yanıklar oluştu. Bacaklarında baloncuklar çıkan kadın, güzellik merkezine giderek durumu bildirdi.

İşletme, "Senin alerjin varmış, bizim suçumuz yok" diyerek sorumluluk kabul etmedi. Hastaneye giden Karami, alerjisi olmadığına dair sağlık raporu aldı. Ardından da savcılığın yolunu tutarak şikayetçi oldu.

8 AY GEÇMESİNE RAĞMEN YANIK İZLERİ VAR

Habertürk'e konuşan Zahra Karami, "Üçüncü seansa kadar bir şey olmadı. O gün makine çalışmadığı için başka bir epilasyon makinesi kullandılar ama yüksek derecede olduğu için benim vücudum yandı. Yaktılar beni tamamen" dedi. İşletmenin suçu ve hatalarını kabul etmediğini belirten Karami, bu nedenle şikayetçi olduğunu vurguladı.

Olayın üzerinden 8 ay geçmesine rağmen cildinde hala yanık izleri kaldığını da vurgulayan İranlı kadın, "Hakkımı istiyorum. Bir sürü de para verdim. İran'a döndüğümde de çok sayıda ilaç kullandım ama maalesef yara izleri kaldı. Ben mağdur oldum" dedi.