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        Haberler Magazin Dilan Çıtak'tan uçak olayı hakkında yeni açıklama: Yaptığımdan utanmıyorum - Magazin haberleri

        Dilan Çıtak'tan yeni açıklama: Yaptığımdan utanmıyorum

        Dilan Çıtak, önce THY'nin Bodrum - İstanbul tarifeli seferinde olay çıkardı. Ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken polis memuruna hakaret etti. Çıtak, pişkinlikte sınır tanımayarak yaptıklarından pişman olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:05
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        "Yaptığımdan utanmıyorum"
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        İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak; geçtiğimiz günlerde, THY'nin Bodrum - İstanbul tarifeli seferini yapan uçağında olay çıkarmış ve bunu üzerine 'Kara Liste'ye alınmıştı.

        Çıtak, ayrıca 'Kara Liste'ye alınan 441'inci kişi oldu.

        Dilan Çıtak, uçak iniş için alçaldığı sıralarda, miyavlamaya başlayan kedisini pusetten çıkarıp kucağına aldı. Çıtak, kabin memurunun havacılık kuralları gereği kediyi pusete koymasına yönelik uyarısını dikkate almadı.

        'Kara Liste'de 441'inci
        'Kara Liste'de 441'inci Haberi Görüntüle

        Uçak, indikten sonra Dilan Çıtak ile kabin memuru arasında tartışma yaşandı. Çıtak, kabin memuruna önce hakaret edip küfretti. Ardından da saldırdı. Yaşananların ardından pilot, uçağa polis çağırdı.

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        THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu.

        "SENİ BURADA YERLER KOÇUM"

        Dilan Çıtak, uçaktan indikten sonra şikâyet işlemleri için kendisini havalimanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret etti; "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı."

        DİLAN ÇITAK'TAN YENİ AÇIKLAMA

        Tüm bunların ardından pişkinlikte sınır tanımayan Dilan Çıtak ise konunun çarpıtıldığını ifade ederek yaptıklarından utanmadığını açıkladı.

        Dilan Çıtak, sosyal medyadan yayımladığı bir videoda gözyaşlarına boğuldu ve pişman olmadığını söyledi.

        "YAPTIĞIMDAN UTANMIYORUM"

        Dilan Çıtak, ardından şu ifadeleri kullandı: Benim kedime bunu yapamazsın, başka hiçbir hayvana da bunu yapamazsın. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornom da çıkmadı! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim... Pardon ya.

        BABASI YORUM YAPMADI

        Öte yandan Dilan Çıtak'ın küs olduğu, bir süre önce soyadını kullanmayacağını açıkladığı babası İbrahim Tatlıses ise olayla ilgili olarak yorum yapmayacağını belirtmişti.

        Polise de hakaret etti
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