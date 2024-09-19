Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Y., kızı 2 yaşındaki Sıla bebek, 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bakiye Y., vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla bebek daha sonra annesine teslim edilip evine gönderildi.

DHA'da yer alan habere göre 8 Eylül akşamı Sıla bebek yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Baygın haldeki çocuğu muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Muayene edilen bebeğin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla'dan aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Y., kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.

5 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Y.'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Y., dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A. ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

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"ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA MORLUKLAR VARDI"

Öte yandan uyuşturucu kullanmaktan ve polise tehditten suç kaydı olduğu belirlenen anne Bakiye Y. ifadesinde, "İş olduğunda çocuğumu Kani A.'nın evine bırakıyordum. İlk olayda bana çocuğumun düştüğünü söylediler. Eve gelip, çocuğuma baktığımda vücudunda morluklar vardı. Hastaneye götürdüm, çocuğun düştüğünü söyledim, daha sonra tedavisini yapıp eve gönderdiler. En son yaşanan olayda komşuma gidip, çocuğuma baktığımda yine morlukların olduğunu gördüm. Baygındı, ben de 112'yi çağırdım. Sonrasında Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan şehir hastanesine sevk ettiler" dedi.

2 YIL DESTEK VERİLDİ

Yaklaşık 2.5 ay önce cezaevinden çıkan Bakiye Y.'nin, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün birçok biriminden 2019 ile 2020 yılları arasında destek aldığı ortaya çıktı. Yakınları, Bakiye Y'ye müdürlük tarafından nakdi para yardımı yapıldığını, olayın ardından koruma altına alınan 5 yaşındaki kızı A.Y.’ye de olay öncesinde ayrı destek verildiği belirtildi.

Bakiye Y.'nin birlikte yaşadığı ve Sıla bebeğin biyolojik babası olduğu iddia edilen B.K.'den şiddet görmesi üzerine, başvurduğu mahkemenin önce tedbir, ardından da uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bunun üzerine müdürlük tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği kaydedildi. Bakiye Y.'nin çok kısa bir süre bu evde koruma altında kaldığı, çocuğu için de ekonomik destek aldığı ve kendi isteğiyle evden ayrılarak, Malkara ilçesine gittiği belirtildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Diğer yandan soruşturma kapsamında Sıla'nın vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi. Bebeğin vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda başlatılan inceleme sürüyor. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.