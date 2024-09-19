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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın derbi 11'i netleşiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın derbi 11'i netleşiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk derbi 11'ini netleştiriyor.

        Giriş: 19.09.2024 - 12:23 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:27
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        Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Fenerbahçe ilk 11’ini büyük ölçüde net netleştirdi. İki bölge için henüz kararını henüz vermeyen Buruk’un kafasında dört aday futbolcu var.

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        Kadıköy’de kaleyi kaptan Muslera koruyacak, sağ bekte Kaan Ayhan stoperde Davinson ve Abdülkerim sol bekte ise Ismail Jakobs görev yapacak.

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        Orta sahada Lucas Torreira’nın yanındaki partner henüz netleşmiş değil. Buruk bu bölgede fiziksel sertlik ve dinamizmi tercih edip Berkan ya da Kerem Demirbay’ı orta saha merkezinde oynatabilir. Bu durumda Gabriel Sara, Mertens’in yerinde santrfor arkasında sahaya çıkacak.

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        İleri uçta ise Barış Alper ve Osimhen’in yeri garanti.

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        Son iki maçta göz dolduran Yunus Akgün’ün yanı sıra Almanya’dan hazır gelen Roland Sallai de ilk 11’e aday.

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