Galatasaray'ın derbi 11'i netleşiyor!

Orta sahada Lucas Torreira’nın yanındaki partner henüz netleşmiş değil. Buruk bu bölgede fiziksel sertlik ve dinamizmi tercih edip Berkan ya da Kerem Demirbay’ı orta saha merkezinde oynatabilir. Bu durumda Gabriel Sara, Mertens’in yerinde santrfor arkasında sahaya çıkacak.