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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'in siber saldırılarına ilişkin: "Bölgedeki tırmanma endişe verici" | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'in siber saldırılarına ilişkin: "Bölgedeki tırmanma endişe verici"

        Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Hizbullah'a siber saldırılarına ilişkin "İlk gün Lübnan Başbakanı ile görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Şu anda bölgedeki tırmanma endişe verici" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:23
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        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in iki gün üst üste Lübnan Hizbullah'ına yönelik düzenlediği siber saldırılar hakkında açıklama yaptı. Bakan Fidan, "Şu anda bölgedeki tırmanma endişe verici" dedi.

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        Bakan Fidan, "İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik soruyu yanıtlayan Bakan Fidan, "Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi" dedi.

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