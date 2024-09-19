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        Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikâh sonrası Roma turu - Magazin haberleri

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikâh sonrası Roma turu

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da hayatlarını birleştirmişti. Oyuncu çift, nikâh sonrası Roma turu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 09:17 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:54
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        Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini geçtiğimiz salı günü resmileştirdi.

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        Çift, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.

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        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, nikâh sonrasında Roma turu yaptı.

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        Çift, Roma sokaklarında çekilen fotoğaflarını sosyal medya hesaplarından yayımladı.

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        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, sonrasında yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeğiyle kutladı.

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        Çift, fotoğraflarına nikâh günleri olan "17.09.2024" tarihini not düştü.

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        Öte yandan Pınar Deniz, 1.5 aylık hamile. Çift, ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini de yaşıyor.

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        Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl, İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmişti.

        #Kaan Yıldırım
        #Pınar Deniz
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