Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikâh sonrası Roma turu
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da hayatlarını birleştirmişti. Oyuncu çift, nikâh sonrası Roma turu yaptı
Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini geçtiğimiz salı günü resmileştirdi.
Çift, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, nikâh sonrasında Roma turu yaptı.
Çift, Roma sokaklarında çekilen fotoğaflarını sosyal medya hesaplarından yayımladı.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, sonrasında yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeğiyle kutladı.
Çift, fotoğraflarına nikâh günleri olan "17.09.2024" tarihini not düştü.