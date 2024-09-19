Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık? | Son dakika haberleri

Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık? | Son dakika haberleri

Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık? İstanbul'da, M.M.Ö. mahallede gördüğü N.A. isimli kadının tanışma teklifini reddetmesi üzerine, kadının çalıştığı iş yerinde pusu kurdu. M.M.Ö., iş yerinden çıkan kadına kurşun yağdırdı. N.A. yaralanırken M.M.Ö. çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı cezaevine gönderildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.09.2024 - 08:18 Güncelleme: 19.09.2024 - 08:18 facebook

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