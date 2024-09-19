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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık? | Son dakika haberleri

        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?

        İstanbul'da, M.M.Ö. mahallede gördüğü N.A. isimli kadının tanışma teklifini reddetmesi üzerine, kadının çalıştığı iş yerinde pusu kurdu. M.M.Ö., iş yerinden çıkan kadına kurşun yağdırdı. N.A. yaralanırken M.M.Ö. çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 08:18 Güncelleme: 19.09.2024 - 08:18
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        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
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        İstanbul Üsküdar'da kan donduran bir olay yaşandı. Güzeltepe Mahallesinde edinilen bilgiye göre M.M.Ö. isimli saldırgan, aynı mahallede oturan N.A isimli kadına tanışma teklifinde bulundu.

        İŞ YERİNE GİDİP KURŞUN YAĞDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre teklifinin reddedilmesi üzerine, kadının iş yerine giden M.M.Ö. iş yerinden çıkan N.A.'ya kurşun yağdırdı.

        VATANDAŞ LİNÇ ETMEYE KALKTI

        Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. N.A. yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar, kaçmaya çalışan M.M.Ö.'yü linç etmek istedi.

        GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        ZORBA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağın köşesinde bekleyen M.M.Ö., kadının yürüdüğü sırada üzerinde bulunan silahla ateş etmeye başlıyor.

        N.A. yere yığılırken, M.M.Ö. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan M.M.Ö. çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kovalanıyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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