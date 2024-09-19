Dünyanın 1 numaralı satranç oyuncusu Magnus Carlsen’den puan alan Mustafa Yılmaz, Habertürk’e konuştu

Macaristan'da düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatları devam ediyor. 180 ülkenin katıldığı olimpiyatlar 23 Eylül’de sona erecek. İş Bankası’nın ana sponsorluğundaki Türk milli takımının hedefi de en az ilk 10 ülke içerisinde yer almak.

Olimpiyatların en dikkat çeken karşılaşmalarından biri de dünyanın 1 numaralı satranç oyuncusu Norveçli Magnus Carlsen ile milli takım oyuncumuz Mustafa Yılmaz’ın oyunu oldu.

Berabere kaldığı rakibinden puan alan Mustafa Yılmaz, Budapeşte’de Habertürk’ün sorularını yanıtladı. Yılmaz, “Kimsenin kimseden korkusu olmasın” diyerek şunları söyledi:

“BENİM İÇİN UNUTULMAYACAK BİR ANDI” “Benim için herhalde oynayabileceğim en önemli müsabakalardan bir tanesiydi Magnus Carlsen ile oynamak. Hayalini kurduğum bir şeydi. Ama oyunda sakin kalmaya çalıştım karşımdaki starı düşünmeden. Elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalıştım. Çok da iyi oynadığımı düşünüyorum. Oyunu da kazanmak üzereydim. Ama beraberlikle yetinmek zorunda kaldım. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Takım aslında yine de kaybetti. Takıma çok büyük bir katkı sunmuş olmadım ama bireysel açıdan benim için unutulmayacak bir andı. Türk satrancı için de böylesi bir sporcudan puan alan ilk sporcu olmuş oldum. Oyunda belli başlı pozisyonlarda biraz daha cesur kararlar aldım.”

REKLAM “O DA BİRKAÇ TANE HATA YAPTI” “Yani karşımdakini umursamadan pozisyonun hakkını vermeye çalıştım. Eğer ona çok fazla saygı duysaydım kendi oyunumu oynayamazdım. Belki pasif bir oyun sergileyebilirdim ama öyle olmadı. Hücumlar yaptım fena da hesap yapmadım. O da birkaç tane hata yaptı. Bu sebepten kazançlı konuma geçtim. Her zaman satrançtaki misyonlarımdan bir tanesi, gençlere biz de başarabiliriz, Türkler de iyi oynayabilir, biz de kendimize güvenelim gibi örnek olmaya çalıştım gençlere. Bu oyunumla da umarım bizi örnek alıp neler başarabileceğimizi görmüşlerdir. Kimsenin kimseden korkusu olmasın.”

MİLLİ TAKIMDA KİMLER ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYOR? Milli takımda Oğulcan Kanmazalp kaptanlığında, Ediz Gürel, Yağız Kaan Erdoğmuş, Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Emre Can ve Nijat Mammadov kaptanlığında Ekaterina Atalık, Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, Kübra Öztürk Örenli, Gülenay Aydın ve Hayale İsgenderova ülkemizi temsil ediyor. “FUTBOL KULÜPLERİ DE DESTEK OLMALI” Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da, Budapeşte’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Satranç kültürünün popülaritesinin yükselmesi lazım. Futbol kulüplerinin içeri çekilmesi lazım. Satrançla ilgili maddi kaygıların olmaması lazım” diyen Tulay, şu ifadelere yer verdi: “Paris de olimpiyat, burası da olimpiyat. Ama olimpik branş temsilcilerinin işi daha kolay gibi düşünüyorum. Biz şanslıyız, İş Bankası uzun yıllardır sponsorumuz. Yeni yeni başka markalar geliyor. Satranç başarılarla gündeme geldi, o zaman bugün bu noktalara gelindi. Son 2 yıldır, satrançtaki başarılar herkesin dikkatini çekmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda popülaritenin artarak devam edeceğini düşünüyorum. “

“40 BİN SATRANÇ SINIFIMIZ VAR” Tulay ayrıca, “4+4’e geçince ilk 4’te seçmeliler kaldırılınca satranç da kaldırıldı. Maarif modelinin ilk temeli orada atıldı. Sadece satranç değil, drama tiyatro vs. hiçbir şey yok. Sahada çok güçlü olduğumuz için 40 bin satranç sınıfımız olduğu için, en azından orta öğretime eklettik. Ama iki sene sonra o da kaldırıldı. Sahada okullarda yaygınız, her okulda satranç sınıfları var. Altyapıda temelleri çok iyi atıldığı için bu kadar sağlam.” şeklinde konuştu.