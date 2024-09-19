Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu | Meteoroloji'den kritik uyarı - Hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalıyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 06:58 Güncelleme: 19.09.2024 - 06:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI 3 BÖLGEDE DÜŞÜYOR

        Sıcaklıkların Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 26, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 30, Parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 26, Parçalı bulutlu

        EDİRNE: 26, Parçalı bulutlu

        AFYONKARAHİSAR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        MANİSA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 30, Parçalı bulutlu

        ADANA: 30, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 31, Parçalı bulutlu

        HATAY: 30, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        YOZGAT: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        BOLU: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yağışın öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        SİNOP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışın yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        AMASYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışın yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 19, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 16, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        MALATYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        DİYARBAKIR: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Damadını hedef aldı, kızını vurdu!
        Damadını hedef aldı, kızını vurdu!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        Üzüm bağında cinayet!
        Üzüm bağında cinayet!
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        'Savaşta yeni aşama'
        'Savaşta yeni aşama'
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!