Sokak köpeği ve barbekü kavgasında dehşet saçtı! Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!

Saldırgan komşu Necdet Başoğlu'nun silahından çıkan mermilerin hedefi olan iş insanı Ahmet Bulut, eşi Gülsen Bulut, 2 çalışanı ve bir çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu.

Saldırgan Necdet Başoğlu ise tutuklandı ancak sadece 2 gün tutuklu kaldı. Ardından serbest bırakıldı.

Saldırıya uğrayan Ahmet B. YAZLIKTAKİ KAPI KOMŞUSUNA KURŞUN YAĞIRDI Olay Bodrum’un Ortakent mahallesinde 28 Ağustos 2023’te yaşandı. İddiaya göre, Turkuaz Tatil Sitesi'ndeki villa sahiplerinden Ahmet Bulut, misafirleri ile evinin bahçesinde 22.00 sularında barbekü yaptığı sırada karşı komşusu Necdet Başoğlu'nun kızı Betül Başoğlu tarafından “sessiz olur musunuz?’ diye uyarıldı. Ahmet Bulut'un çalışanı Erdal Pisi ise Betül Başoğlu'na saatin henüz gece yarısı olmadığını ve yüksek sesle konuşulmadığını iletti.

Şüpheli Necdet B. REKLAM “SOKAK KÖPEKLERİNİ SUSTUR, YOKSA BEN SUSTURURUM’ DEYİP EVİ TARADI İki komşu arasındaki bu sözlü tartışma yerini birkaç gün sonra silahlı saldırıya bıraktı. Betül Başoğlu'nun babası Necdet Başoğlu plaj dönüşü, komşusu Ahmet Bulut'un çalışanı Sergül Pisi'ye “Ahmet’e söyle, itlerini, sokak köpeklerini sustursun, dün gece de havladılar” dedi.

Necdet Başoğlu'nun üzerine yürüdüğünü söyleyen villa çalışanı Sergül Pisi sonrasında yaşananları şöyle anlattı: "Akşam 21.00 sularında Ahmet Bey’in eşinin isteği üzerine olanları Ahmet Bey’e anlatmak durumunda kaldım. O sırada karşı komşu Necdet B. tekrar evin önüne gelerek, Ahmet Bey’e 'Sokak köpeklerini sustur, yoksa ben başka şekilde konuşur, sustururum’ diye seslendi. Sonra sözlü tartışma başladı. Necdet Başoğlu, Ahmet Bey’in kafasından darp etti, göğsünden ısırdı. Patronumuz Ahmet Bey kanlar içinde yere yığıldı, şelale gibi kan akıyordu başından. Araya girip ayırmaya çalıştık. Necdet B.’yi dışarıya çıkardık. Ahmet Bey’in dışarıya çıkmasını engelledik. Pansuman yaptığımız sırada ise Necdet Başoğlu geri gelip elindeki silahı mutfağın olduğu noktaya doğrulttu, hepimize peş peşe ateş etti. Eşyaların önüne doğru saklandık. Bu olanlar sırasında 11 yaşındaki oğlum bayıldı, sonrasında da epilepsi nöbetleri geçirmeye başladı. Olaydan sonra Ahmet Bey’in villasında çalışmayı bıraktık.”

3 MAHKEME ARASINDA GİTTİ GELDİ Barbekü ve sokak köpeği tartışmasıyla başlayıp silahlı saldırıya dönüşen olay sonrası iş insanı Ahmet Bulut, yazlıktan kapı komşusu Necdet Başoğlu hakkında şikayetçi oldu. Ahmet Bulut'un avukatının verdiği bilgiye göre, savcılık “kasten öldürmeye teşebbüsten” dolayı soruşturma başlattı. Sonra Necdet Başoğlu'nu tutuklamaya sevk etti. Necdet Başoğlu, Bodrum 7. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile önce tutuklandı, 2 gün sonra da serbest kaldı. Soruşturma “kasten öldürmeye teşebbüsten” suçlaması ile devam ederken, sonra “silahla tehdit” suçlamasına dönüştü ve dava Asliye Ceza Mahkemesi’nde açıldı. Ahmet Bulut’un avukatının itirazı üzerine Asliye Ceza Mahkemesi ‘burada silahla tehdit suçu var, birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs suçu söz konusudur’ diyerek görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.