Hastanedeki patlama davasında dehşete düşüren ifadeler: "Yakayım mı sizi diyerek çakmağı çaktı"

"YANGININ NEDEN ÇIKTIĞI AYDINLATILSIN"

Sanık avukatı, "Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin hiçbir tespit yok. Önder, çakmak çaktığı için ya da şu nedenle kaza olmuştur diye tespit içeren bir rapor yok. Müvekkil karakola gittiğinde cebindeki çakmağı çıkarıp 'belki bu alev almıştır' diyor. Bunun üstüne olay buralara kadar geliyor. Kamera kayıtlarının incelenmesi ve yangının neden çıktığının aydınlatılmasını talep ediyoruz. Çünkü net ve bilimsel rapor yok" dedi.