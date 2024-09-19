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        Haberler Gündem Güncel Hastanedeki patlama davasında dehşete düşüren ifadeler: "Yakayım mı sizi diyerek çakmağı çaktı" | Son dakika haberleri

        Hastanedeki patlama davasında dehşete düşüren ifadeler: "Yakayım mı sizi diyerek çakmağı çaktı"

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, 3 yıl önce şişelere tıbbi kullanım için alkol doldurulduğu sırada meydana gelen patlamaya ilişkin görülen davada, olayda yanarak yaralanan 2 personelden hemşire Gizem Elif Türk, patlamaya hemşire Önder E'nin "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra elindeki çakmağı çakıp sebep olduğunu iddia etti. Gizem hemşire, "Yanıklarımın dışında çok acılar çektim. Çektiğim acıları bir ben biliyorum. Onu uyardım, 'Abi yapma' dedim. Dinlemedi. Ben gördüğüm şeyi söylüyorum. Bu acılara neden olanın cezasını bulmasını istiyorum" dedi. 'Taksirle birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası ile tutuksuz yargılanan hemşire Önder E'nin avukatı ise "Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin hiçbir tespit yok" savunmasında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:22 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:23
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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire Önder E'nin meslektaşlarına yönelik 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan açılan davanın duruşması görüldü.

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        Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Gizem Elif Türk, Yılmaz Yapıcı ve taraf avukatları hazır bulunurken sanık Önder E. gelmedi. 

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        2 yıldır beklenen yaralananların durumuyla ilgili kati raporda, Yapıcı'nın yüzündeki yaraların iyileştiği, sabit iz kalmadığı ve organlarında fonksiyonel bozukluk olmadığı ifade edildi.

        Yapıcı'nın avukatı, müvekkilinin olay neticesinde daha fazla yaraya maruz kaldığını bu nedenle yeniden rapor alınması gerektiğini ifade etti.

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        "YALAN MI SÖYLÜYORUM"

        Sanık avukatı savunmasında, "Müştekilerden biri müvekkilin çakmak çaktığını diğeri görmediğini söylüyor. Kamera kayıtlarının incelenmesini istiyoruz" derken hemşire Gizem Elif Türk, "Ben gördüğümü söylüyorum, yalan mı söylüyorum" diyerek tepki gösterdi.

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        "YANGININ NEDEN ÇIKTIĞI AYDINLATILSIN"

        Sanık avukatı, "Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin hiçbir tespit yok. Önder, çakmak çaktığı için ya da şu nedenle kaza olmuştur diye tespit içeren bir rapor yok. Müvekkil karakola gittiğinde cebindeki çakmağı çıkarıp 'belki bu alev almıştır' diyor. Bunun üstüne olay buralara kadar geliyor. Kamera kayıtlarının incelenmesi ve yangının neden çıktığının aydınlatılmasını talep ediyoruz. Çünkü net ve bilimsel rapor yok" dedi.

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        Yılmaz Yapıcı'nın avukatı ise "Kamera izleme tutanağında elinde çakmak telefon benzeri bir cisim olduğu sabit. Ateşi onun yakmadığına dair bir şüphe bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

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        Söz verilen Gizem Elif Türk ise ağlayarak ifade verdi. 

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        "YANIKLARIMIN DIŞINDA ÇOK ACILAR ÇEKTİM"

        Hemşire Türk, "Yanıklarımın dışında çok acılar çektim. İftira atacak olsam Yılmaz abiye de atardım. Çektiğim acıları bir ben biliyorum. Onu uyardım, 'abi yapma' dedim. Dinlemedi. Ben gördüğüm şeyi söylüyorum bu acılara neden olanın adaletini bulmasını istiyorum" diye konuştu.

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        Hakim, savcıya mütalaasını sunması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        #ZONGULDAK
        #hastane
        #Patlama
        #dava
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