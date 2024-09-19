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        Beşiktaş zorlu fikstüre giriyor! 15 günde 5 maç...

        Beşiktaş, ligdeki Eyüpspor maçının ardından yoğun tempoya başlıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nin de başlaması ile 15 günde 5 maça çıkacak. Kartal, Avrupa'daki ilk maçında ise Ajax deplasmanına konuk olacak.

        Giriş: 19.09.2024 - 11:57 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:57
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasındaki Eyüpspor maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre girecek. Avrupa Ligi macerası da başlayacak olan siyah-beyazlılar, 15 gün içinde 5 kritik maça çıkacak.

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        22 Eylül Pazar günü Eyüpspor'u Tüpraş Stadyumunda konuk edecek olan Beşiktaş, 26 Eylül Perşembe günü ise Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a konuk olacak.

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        Beşiktaş bu zorlu maçın ardından ise 30 Eylül Pazartesi günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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        Beşiktaş, Kayseri dönüşünde ise Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Eintracht Frankfurt'u Dolmabahçe'de ağırlayacak.

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        Beşiktaş 3 gün sonra ise 6 Eylül'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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        Bu maçların üçünde deplasmana çıkacak olan siyah-beyazlılar, iki maçta ise evinde oynayacak.

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        Teknik direktör Giovanni van Bronckhosrt da zorlu periyot öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu.

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        Sezonun ilk periyodunu başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, Avrupa kulvarı ile birlikte yoğun bir temponun kendilerini beklediğini söyledi.

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        Giovanni van Bronckhosrt, tüm öğrencilerinden hazır olmalarını isterken herkese forma şansının geleceğini vurguladı.

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        BEŞİKTAŞ'IN 15 GÜNLÜK FİKSTÜRÜ

        22 Eylül: Eyüpspor - Süper Lig

        26 Eylül: Ajax (d) - Avrupa Ligi

        30 Eylül: Kayserispor (d) - Süper Lig

        3 Eylül: Frankfurt - Avrupa Ligi

        6 Eylül: Gaziantep FK (d) - Süper Lig

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