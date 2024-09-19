Beşiktaş zorlu fikstüre giriyor! 15 günde 5 maç...
Beşiktaş, ligdeki Eyüpspor maçının ardından yoğun tempoya başlıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nin de başlaması ile 15 günde 5 maça çıkacak. Kartal, Avrupa'daki ilk maçında ise Ajax deplasmanına konuk olacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasındaki Eyüpspor maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre girecek. Avrupa Ligi macerası da başlayacak olan siyah-beyazlılar, 15 gün içinde 5 kritik maça çıkacak.
22 Eylül Pazar günü Eyüpspor'u Tüpraş Stadyumunda konuk edecek olan Beşiktaş, 26 Eylül Perşembe günü ise Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a konuk olacak.
Beşiktaş bu zorlu maçın ardından ise 30 Eylül Pazartesi günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Kayseri dönüşünde ise Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Eintracht Frankfurt'u Dolmabahçe'de ağırlayacak.
Beşiktaş 3 gün sonra ise 6 Eylül'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bu maçların üçünde deplasmana çıkacak olan siyah-beyazlılar, iki maçta ise evinde oynayacak.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhosrt da zorlu periyot öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu.
Sezonun ilk periyodunu başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, Avrupa kulvarı ile birlikte yoğun bir temponun kendilerini beklediğini söyledi.
Giovanni van Bronckhosrt, tüm öğrencilerinden hazır olmalarını isterken herkese forma şansının geleceğini vurguladı.