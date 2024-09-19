İsrail istihbaratı suikast hazırlığında bir İsrail vatandaşını tutukladı

İsrail iç güvenlik teşkilatı Şin Bet (Shabak) ve İsrail Polisi'nin yürüttüğü ortak operasyon sonucunda, İran istihbaratıyla bağlantılı olarak üst düzey İsrailli yetkililere suikast hazırlığında olduğu şüphesiyle bir İsrail vatandaşı geçtiğimiz Ağustos ayında tutuklandı. Şüpheli, iki kez İran'a gizlice sokulmuş ve kendisine çeşitli görevler karşılığında ödeme yapılmıştı.

İRAN İLE İLK TEMAS

Tel Aviv'deki kaynaklara göre, tutuklanan N.M. isimli İsrail vatandaşı, uzun yıllar Türkiye'de yaşayan, Türk ve İran asıllı kişilerle ticari ve sosyal ilişkiler sürdüren bir iş insanıydı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Samandağ'da yaşayan dostları vasıtasıyla Nisan 2024'te, "Eddie" isminde İran'da yaşayan zengin bir iş insanı ile ticari faaliyetlerini ilerletmek amacıyla görüşme yapmayı kabul etti. Eddie, İran'dan çıkamadığı için İsrailli iş insanı onun yerine gönderilen iki temsilciyle buluştu. REKLAM TÜRKİYE'DEN İRAN'A KAÇAK GEÇİŞ Mayıs 2024'te, Eddie'nin tekrar Türkiye'ye gelemeyeceği belli olunca, İsrailli iş insanı kara yoluyla Türkiye-İran sınırını gizlice geçerek İran’a kaçırıldı. İran’da Eddie ve İran güvenlik mekanizması adına faaliyet gösteren "Hacı" adlı bir kişi ile buluştu.

Bu görüşmede, İsrailli vatandaşa, İran rejimi adına İsrail’de çeşitli güvenlik görevleri teklif edildi. Bu görevler arasında, belirli noktalara para veya silah bırakma, kalabalık yerlerde fotoğraf çekme ve bu fotoğrafları İranlı yetkililere gönderme, İsrailli vatandaşlarını tehdit etme gibi eylemler bulunuyordu. SUİKAST TEKLİFİ Ağustos 2024'te, ikinci kez İran’a gizlice giden İsrailli N.M., bu kez bir kamyonun kabininde saklanarak sınırı geçti. İran’da Eddie’nin villasında İran istihbarat yetkilileri ile buluştu ve bu sefer çok daha tehlikeli bir görev teklifi aldı: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant veya Şin Bet Başkanı Ronen Bar’a patlayıcı ile suikast düzenlemek.

REKLAM Ayrıca, eski Başbakan Naftali Bennett ve diğer üst düzey isimlere yönelik suikast planları da gündeme geldi. Bu girişimlerin, Temmuz 2024'te İran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye’nin intikamını almak amacıyla planlandığı öne sürüldü. İran, bu suikastı İsrail’in gerçekleştirdiğini ifade etmişti. PARA PAZARLIĞI Tutanaklarda İsrailli N.M.'nin maddi durumunun oldukça kötü ve ülkesinde yüksek miktarda borçlu olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle N.M. herhangi bir eylemi gerçekleştirmeden önce 1 milyon dolarlık bir peşinat talep etmiş. Ancak İranlılar bu teklifi reddetti. Ülkeyi terk etmeden önce, görüşmelere katılımı ve masrafları karşılığında Eddie ve İran istihbarat yetkililerinden düşük miktarlarda parçalı ödeme aldığı belirtiliyor.

NASIL İFŞA OLDU? Bu olayın ortaya çıkması, İsrail’in güvenlik önlemlerini artırmasına ve İran’la bağlantılı olası tehditlere karşı daha hassas bir tutum sergilemesine yol açtı. Şin Bet ve İsrail Polisi, suikast planlarının gerçekleşmeden engellenmesini büyük bir başarı olarak değerlendiriyor. Bu olay, İran’ın İsrail’deki istihbarat faaliyetlerinin ne denli ileri seviyede olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ancak tüm bu irtibatların Türkiye'de gerçekleşmesi Türk güvenlik ve istihbarat birimlerinin de üzerinde titizlikle durması, İran'ın Türkiye'deki faaliyetlerini yeniden gözden geçirmesi için bir çok soruyu gündeme taşıyor.

REKLAM İSRAİL GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ARTIRDI Olayın ardından, İsrail hükümeti, güvenlik tehditlerine karşı daha sert adımlar atma kararı aldı. Bu durum, İsrail-İran gerilimlerini daha da tırmandırabilir ve bölgedeki güvenlik dengesini olumsuz etkileyebilir. İsrailli yetkililer, İran’ın bu tür girişimlere devam edebileceği uyarısında bulunarak, ulusal güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı. Bu olay, bölgedeki istihbarat savaşlarının ne kadar karmaşık ve tehlikeli olabileceğini bir kez daha kanıtladı. İran ve İsrail arasındaki bu tür istihbarat oyunları, sadece iki ülkeyi değil, tüm Orta Doğu’yu etkileyen sonuçlar doğurabilir.