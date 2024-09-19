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        Haberler Dünya İsrail'de binlerce kişiye "sığınaklara girin" çağrısı yapılan sahte mesajlar gönderildi | Dış Haberler

        İsrail'de binlerce kişiye "sığınaklara girin" çağrısı yapılan sahte mesajlar gönderildi

        İsrail-Lübnan hattında gerilimin yükseldiği bugünlerde İsrail'de binlerce kişinin cep telefonuna "sığınaklara girmeleri" yönünde sahte mesajlar gönderildi. Sahte uyarı mesajının gönderilmesinden yaklaşık 1 saat sonra, İsrail ordusu hiçbir bildirimde bulunmadığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:59 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:59
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        "Sığınıklara girin" çağrısı panik yarattı
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        İsrail'de binlerce kişinin cep telefonlarından, sığınaklara girmelerini isteyen sahte mesajlar aldığı bildirildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, gece binlerce İsraillinin cep telefonuna "acilen sığınaklara girmelisiniz" yazılı acil durum mesajı gönderildi.

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        Mesajda alıcıların bağlantıyı açmamaları gerektiği uyarısı ve İbranice metinde yazım hataları bulunuyordu.

        Sahte uyarı mesajının gönderilmesinden yaklaşık 1 saat sonra, İsrail ordusu hiçbir bildirimde bulunmadığını ve İç Cephe Komutanlığının "güvenlik talimatlarında" bir değişiklik olmadığını duyurdu.

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        Yetkililer, sahte uyarı mesajına ilişkin soruşturma başlatırken, bunun İran kaynaklı bir siber saldırı neticesinde gönderilmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

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        İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar sürerken, son günlerde Lübnan'da meydana gelen patlamalardan İsrail'in sorumlu tutulması, bu ülkeyi güvenlik seviyesini yükseltmeye yöneltti.

        Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

        Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

        Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

        Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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