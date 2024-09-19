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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Süper Lig tarihinin en değerli derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray - İş-Yaşam Haberleri

        Süper Lig tarihinin en değerli derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray

        Trendyol Süper Lig'de sezona çarpıcı transferlerle giren Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Bu derbi iki takımın piyasa değerleri bakımından 'Süper Lig tarihinin en değerli maçı' olarak da tarihe geçecek. Transfermarkt verilerine göre; iki takımın kadrolarının toplam piyasa değeri 520 milyon euro'yu buluyor. Habertürk Ekonomi'den Ahmet Hamdi Girgin yazdı...

        Giriş: 19.09.2024 - 12:24 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:25
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        En değerli derbi!
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        Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen Galatasaray, ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye konuk oluyor.

        21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe'nin evi Ülker Stadyumu'ndan oynanacak derbi, iki kulübün piyasa değerleri bakımından da önem taşıyor.

        Sezon öncesi ekiplerini önemli isimlerle güçlendiren iki takım da kadrolarının değerini yukarıya taşıdı. Özellikle Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in 100 milyon euro'luk piyasa değeri Süper Lig'de fark yarattı.

        Transfermarkt'ın verilerine göre; Süper Lig'in en değerli 10 oyuncusunun 5'i bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından transfer edilen oyunculardan oluşuyor. Bu isimler, Victor Osimhen (100 milyon euro), Sofyan Amrabat (22 milyon euro), Youssef En-Nesyri (20 milyon euro), Gabriel Sara (18 milyon euro) ve Allan Saint-Maximin (18 milyon euro).

        Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu
        Futbolcu Piyasa değeri
        1 Victor Osimhen 100 milyon euro
        2 Sofyan Amrabat 22 milyon euro
        3 Youssef En-Nesyri 20 milyon euro
        4 Barış Alper Yılmaz 20 milyon euro
        5 Sebastian Szymański 19 milyon euro
        6 Gabriel Sara 18 milyon euro
        7 Allan Saint-Maximin 18 milyon euro
        8 Simon Banza 18 milyon euro
        9 Davinson Sánchez 18 milyon euro
        10 Victor Nelsson 17 milyon euro
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        SÜPER LİG TARİHİNİN 'EN DEĞERLİ' MAÇI!

        Toplam kadro değerlerine bakıldığında ligin en değerli takımı 288 milyon 450 bin euro ile Galatasaray. İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin kadro değeri ise 231 milyon 350 bin euro olarak ortaya çıktı. İki takımın toplam kadro değeri 520 milyon euro'yu buluyor.

        Süper Lig'de kadro değeri en yüksek takımlar
        Takım Piyasa değeri
        1 Galatasaray 288.45 milyon euro
        2 Fenerbahçe 231.35 milyon euro
        3 Beşiktaş 135.80 milyon euro
        4 Trabzonspor 109.43 milyon euro
        5 Başakşehir 47.45 milyon euro
        6 Çaykur Rizespor 38.58 milyon euro
        7 Göztepe 35.50 milyon euro
        8 Eyüpspor 31.48 milyon euro
        9 Kasımpaşa 31.33 milyon euro
        10 Samsunspor 30.05 milyon euro

        DÜNYANIN EN DEĞERLİ KULÜPLERİ SIRALAMASINDA NE DURUMDALAR?

        Dünyada kulüplerin kadro değerleri karşılaştırıldığında Galatasaray 40, Fenerbahçe ise 52. sırada bulunuyor. Listenin ilk 3 sırasında kadro değerleri 1 milyar euroyu aşan Real Madrid, Manchester City ve Arsenal bulunuyor.

        EN DEĞERLİ DERBİLER

        Derbi denince her ülkeden önemli rekabetler akla geliyor. En büyük derbinin hangi iki takım arasında olduğu konusunda yıllardır birçok liste yayınlanıyor. Hemen hemen her listede önem sıralamasında üst sıralarda yer bulan derbilerin piyasa değerlerine de bakalım.

        Real Madrid - Barcelona: 2 milyar 215 milyon euro

        Manchester United - Liverpool: 1 milyar 780 milyon euro

        Milan - Inter: 1 milyar 273 milyon euro

        Marsilya - Paris Saint-Germain: 1 milyar 179 milyon euro

        Benfica - Sporting: 712,5 milyon euro

        Roma - Lazio: 563 milyon euro

        Ajax - Feyenoord: 514 milyon euro

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        River Plate - Boca Juniors: 205 milyon euro

        Olympiakos - Panathinaikos: 198 milyon euro

        Celtic - Rangers: 197,5 milyon euro

        Partizan - Kızılyıldız: 103 milyon euro

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