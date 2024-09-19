18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti? Canlı yayındaki ifadeler ihbar kabul edildi, oğlu gözaltına alındı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun kızları, bir TV programına katıldı. Programa katılan Musaoğlu'nun kızları, kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi. Programdaki ifadelerin ihbar kabul edilmesinin ardından Aydın Musaoğlu, gözaltına alındı. Aydın Musaoğlu'nun evinde ve bahçesinde arama çalışması başlatıldı.
Kastamonu'nun Davay ilçesine bağlı Gümürtler köyünde yaşayan Hatice Musaoğlu 2006 yılında kayboldu.
Bunun üzerine aile durumu jandarmaya bildirdi. Başlatılan arama çalışmaları Musaoğlu'nun bulunamaması üzerine bir süre sonra sonlandırıldı.
Musaoğlu'nun kızları bir televizyon programına katılarak annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi.
Programdaki ifadeleri ihbar kabul eden Azdavay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Aydın Musaoğlu, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kayıp kadınla ilgili o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde kepçeyle kazı yapılmaya başlandı.