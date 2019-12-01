Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Haluk Bilginer, hafta içinde ABD dışındaki TV yapımlarına verilen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisinde canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteriyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ödül kazandı.

Benim şimdiye kadar gördüğüm en yaygın kutlama, Haluk Bilginer için yapıldı.

Birçok ünlü, sosyal medya hesaplarında Haluk Bilginer'i tebrik etti.

Haluk Bilginer, tebrik yağmuruna tutulurken ortalığa şöyle ifadeler de atıldı; "Aldığı Emmy Ödülü gerçek değil, çakma Emmy."

Denilmek istenen şuydu; "ABD'de biri Emmy Ödülleri, diğeri ise Uluslararası Emmy Ödülleri olmak üzere iki tür Emmy ödülü var. Haluk Bilginer'in ödülü, Emmy Ödülleri'nin çakması olan Uluslararası Emmy Ödülleri."

Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, senaristi Hakan Günday ve yönetmeni Onur Saylak da ABD'deki törene katıldı.

Gerçekten öyle mi?

Haluk Bilginer'in kazandığı ödül çakma Emmy Ödülü mü?

Haluk Bilginer'in ödül kazandığı Uluslararası Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nden daha mı değersiz?

Değil...

Vakti zamanında ABD'deki TV sektörünün yetkin isimleri demiş ki; "Hey arkadaşlar! Farkında mısınız? TV iyice yaygınlaştı, insanların hayatlarında önemli bir yer edindi. TV'ye iş yapanları ödüllendirip sektör adına bir sinerji oluşturalım."

1949'dan itibaren de ABD'de TV'ye iş yapanları ödüllendirmeye başladılar.

1970'te ise başka yetkin isimler demiş ki; "Her arkadaşlar! Farkında mısınız? ABD'nin dışında da TV çok yaygınlaştı. TV başka ülkelerin insanlarının da hayatlarında önemli bir yer edindi. Gelin onları da ödüllendirelim."

O yetkin isimler bir masanın etrafında toplanarak konuyu tartışmışlar.

Birileri demiş ki; "ABD'de zaten bir yığın TV yapımı var. Şimdi başka ülkelerin TV yapımlarını da değerlendirirsek ABD yapımlarına durduk yerde rakip çıkarırız."

Başka birileri karşılık vermiş; "O zaman Emmy Ödülleri'ni ulusal ve uluslararası olarak düzenleyelim. Ulusal yarışmada sadece ABD'de üretilen TV yapımlarını, uluslararası yarışmada ise ABD dışında üretilen TV yapımlarını ödüllendirelim.

Bu fikir kabul edilince 1973'ten itibaren Uluslararası Emmy Ödülleri de düzenlenmeye başladı.

Biri, diğerinden daha değersiz değil.

Ödül heykelcikleri birebir aynı.

İlle de bir değer biçmek isteniyorsa benim için Uluslararası Emmy Ödülleri daha kıymetli.

Çünkü;

Uluslararası yarışmada daha çok rakip var.

Emmy Ödülleri, sadece ABD'yi kapsarken Uluslararası Emmy Ödülleri, ABD dışındaki bütün dünyayı kapsıyor.

Bu arada, Uluslararası Emmy Ödülü'nden ilk ödülü, 2017'de yapım kategorisinde 'Kara Sevda' ile kazanmıştık.

Emmy Ödülleri...

Ulusal Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD'de üretilen televizyon yapımlarına verilen ödüldür.

Ödül töreni, Los Angeles'ta düzenleniyor.

Uluslararası Emmy Ödülleri...

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilen ve yayınlanan en iyi televizyon programlarına verilen bir ödüldür.

Ödül töreni, New York'ta düzenleniyor.

Emmy Heykelciği...

Elinde bir atom tutan kanatlı kadın figüründen oluşur.

Heykelcikteki kanatlar; sanatın ilham perisinin, atom ise bilimdeki elektronun sembolüdür.

Heykelciği televizyon mühendisi Louis McManus, eşini model alarak dizayn etti.

Heykelcikler, El Dorado'da bulunan özel bir şirket tarafından maksimum güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor.

Adının Anlamı Nedir?

Emmy Ödülleri fikrini ortaya atanlardan Harry Lubcke, ödülün adının ortikon kamera için kullandıkları bir takma ad olan 'Immy' olmasını istedi. Daha sonra ödülün adının daha feminen olan 'Emmy' olmasında karar kılındı.

'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Christopher Eccleston, Raphael Logam ve Jannis Niewöhner gibi isimlerle yarışan Haluk Bilginer, ödül konuşmasında "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum" dedi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Haluk Bilginer'in kazandığı Emmy Ödülü'nden yola çıkarak Türklerin ve Türk yapımlarının uluslararası platformlarda kazandığı ödülleri derledi.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Derman (1985)

Moskova Uluslararası Film Festivali

* En İyi Kadın Oyuncu

Kurbağalar (1987)

Nantes Film Festivali

* En İyi Kadın Oyuncu

Bez Bebek (1988)

Amiens Film Festivali,

* En İyi Kadın Oyuncu

ULVİ DOĞAN

Susuz Yaz (1963)

Berlin Film Festivali

* Altın Ayı

Venedik Film Festivali

* Merito Biennale Ödülü

Necati Cumalı'nın roman uyarlaması olan 'Susuz Yaz'ı Metin Erksan yönetti.

Hülya Koçyiğit'in ilk filmi.

'Susuz Yaz'ın yapımcısı aynı zamanda filmde 'Hasan'ı canlandıran Ulvi Doğan.

Köy gerçeklerinin yanı sıra cinsel bir tutkunun çevresinde yaşanan geçişleri de hikâye edinen 'Susuz Yaz', Türk tarımının kötü gösterildiği gerekçesiyle dönemin sansür kurulundan geçmediği için teklif aldığı BerlinFilm Festivali'ne gönderilmedi.

Ulvi Doğan, bir kopyasını otomobilinin bagajına gizleyerek filmini Almanya'ya kaçırdı.

Yapımcılara tanınan hakla 'Susuz Yaz'ı Berlin Film Festivali'ne son anda yetiştirdi.

Festivalde 'En İyi Film' dalında Altın Ayı kazandı.

'Susuz Yaz', Türk sinemasının uluslararası bir platformda ödül kazanan ilk filmi oldu.

Ulvi Doğan, Berlin Film Festivali'nden sonra 'Susuz Yaz'ı ABD'ye götürerek Oscar adaylığı için başvurdu.

Böylelikle 'Susuz Yaz', Türkiye'nin Oscar adayı ilk filmi de oldu.

Daha sonra da davet aldığı Venedik Film Festivali'nde ise Merito Biennale Ödülü'nü kazandı.

Yurt dışında kazandığı ödüllerden sonra sansür kurulu, 'Susuz Yaz'ın gösterim yasağını kaldırdı.

Filmin gösterime girmesiyle Türk sinemasında yeni bir devir başladı.

Türk sinemasının kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 2014'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ankette 'Susuz Yaz', Türk sinemasının en iyi filmi seçildi.

YILMAZ GÜNEY & ŞERİF GÖREN

Yol (1982)

Cannes Film Festivali

* Altın Palmiye

Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması

* Büyük Ödül

Yılmaz Güney, 1974'te Yumurtalık hakimi Sefa Mutlu'yu öldürdükten sonra 1981'e kadar hapis yattı.

'Yol'un senaryosunu hapishanede yazdı.

Şerif Gören, filmi Yılmaz Güney'in hapishaneden gönderdiği direktiflerle yönetti.

Tarık Akan ile Şerif Sezer'in başrollerini paylaştığı 'Yol'un Türkiye'de gösterilmesi yasaklandı.

Gizli gizli izlerken yakalananlar cezalandırıldı.

'Yol', üzerindeki yasak Yılmaz Güney'in ölümünden 15 yıl sonra kalkarak 1999'da izleyiciyle buluştu.

'Yol', Altın Palmiye'yi Costa Gavras'ın 'Kayıp' adlı filmiyle paylaştı.

ZEKİ ÖKTEN

Sürü (1979)

Locarno Film Festivali

* Altın Leopar Ödülü

NURİ BİLGE CEYLAN

Kasaba (1998)

Berlin Film Festivali

* Caligari Ödülü

Köln Film Festivali

* En İyi Film

* En İyi Görüntü Yönetmeni

Mayıs Sıkıntısı (2000)

İskenderiye Film Festivali

* Jüri Özel Ödülü

* En İyi Kurgu

Buenos Aires Uluslararası Film Festivali

* En İyi Yönetmen

Uzak (2003)

Cannes Film Festivali

* Büyük Jüri Ödülü

Chicago Uluslararası Film Festivali

* En İyi 2. Film

Montpellier Film Festivali

* Altın Antigone

* Eleştirmenler Birliği Ödülü

Beyrut Film Festivali

* En İyi Film

* En İyi Senaryo

Trieste Film Festivali

* En İyi Film

Mexico City Film Festivali

* En İyi Yönetmen

* En İyi Görüntü Yönetmeni

'Uzak'ta başrolleri Mehmet Emin Toprak, Zuhal Gencer ve Muzaffer Özdemir paylaştı.

İklimler (2006)

Cannes Film Festivali

* FIPRESCI Ödülü

Skip City Uluslararası Dijital Sinema Festivali

* En İyi Dijital Film

Üç Maymun (2008)

Cannes Film Festivali

* En İyi Yönetmen

Osian's Cinefan Film Festivali

* En İyi Yönetmen

* Haifa Film Festivali

* En İyi Film

Asia Pasific Screen Awards

* En İyi Yönetmen

* En İyi Film

Manaki Brother Film Camera Festivali

* Mosfilm Awards

* Özel Mansiyon

Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

Cannes Film Festivali

* Jüri Büyük Ödülü

Asia Pasific Screen Awards

* En İyi Yönetmen

* Büyük Jüri Ödülü

Kış Uykusu (2014)

Cannes Film Festivali

* Altın Palmiye

* FIPRESCI Ödülü

DERVİŞ ZAİM

Tabutta Rövaşata (1996)

Montpellier Film Festivali

* Jüri Özel Ödülü

* Akdeniz Eleştirmenleri Ödülü

Torino Film Festivali

* Jüri Özel Ödülü

* Halk Ödülü

Selanik Film Festivali

* Jüri Özel Ödülü

Amiens Film Festivali

* Netpac Ödülü

San Francisco Film Festivali

* En İyi Film

D'Annonay Film Festivali

* En İyi Film

Ouvres Film Festivali

* En İyi Film

Çamur (2003)

Venedik Film Festivali

* Geleceğin Sineması Ödülü

* Unesco Ödülü

Cenneti Beklerken (2006)

Kahire Film Festivali

* En İyi Sanatsal Katkı Ödülü

Kavganın ve aşkın imparatorluğunda hayatta kalma savaşı veren 'Eflatun' ile 'Leyla'nın kendi cennetlerini yaratmalarını beyazperdeye yansıtan 'Cenneti Beklerken'de başrolleri Serhat Tutumluer ile Melisa Sözen paylaştı.

Nokta (2008)

Avrasya Film Festivali

* Eleştirmenler Ödülü

Kahire Uluslararası Film Festivali

* En İyi Dijital Film

ZEKİ DEMİRKUBUZ

Kader (2006)

Nürnberg Film Festivali

* En İyi Film

Yeraltı (2012)

Dubai Uluslararası Film Festivali

* En İyi Film

AHMET UĞURLU

Tabutta Rövaşata (1996)

Selanik Film Festivali

* En İyi Erkek Oyuncu

ENGİN GÜNAYDIN

Yeraltı (2012)

Dubai Uluslararası Film Festivali

* En İyi Erkek Oyuncu

Engin Günaydın, Zeki Demirkubuz'un Fyodor Dostoyevski'nin 'Yeraltından Notlar' adlı hikâyesinden esinlenerek senaryolaştırdığı 'Yeraltı'nda 'Muharrem'i canlandırdı.

MEHMET EMİN CEYLAN (OYUNCU)

Mayıs Sıkıntısı (2000)

İskenderiye Film Festivali

* En İyi Erkek Oyuncu

Ouvres Film Festivali

* En İyi Erkek Oyuncu

MEHMET EMİN TOPRAK

Uzak (2003)

Cannes Film Festivali

* En İyi Erkek Oyuncu

MUZAFFER ÖZDEMİR

Uzak (2003)

Cannes Film Festivali

* En İyi Erkek Oyuncu

YILMAZ ERDOĞAN

Son Umut

Australian Academy of Cinema and Television Arts

* En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

DAMLA SÖNMEZ

Deniz Seviyesi

Milano Uluslararası Film Festivalİ

* En İyi Kadın Oyuncu

FADİK SEVİN ATASOY

Merhaba

Tisch - First Run Film Festivali

* En İyi Kadın Oyuncu

SAADET IŞIL AKSOY

Yumurta (2007)

Valdivia Uluslararası Film Festivali

* En İyi Kadın Oyuncu

Saraybosna Film Festivali

* En İyi Kadın Oyuncu

ÖZER KIZILTAN

Takva (2006)

Berlin Film Festivali

* FIPRESCI Ödülü

Saraybosna Film Festivali

* En İyi Film Ödülü

FATİH AKIN

Yaşamın Kıyısında (2007)

Cannes Film Festivali

* En İyi Senaryo Ödülü

YEŞİM USTAOĞLU

Güneşe Yolculuk (1999)

Berlin Film Festivali

* Jüri Özel Ödülü

Kudüs Film Festivali

* Barış Ödülü

São Paulo Uluslararası Film Festivali

* Uluslararası Jüri Ödülü

Festróia – Tróia Uluslararası Film Festivali

* Jüri Özel Ödülü

Pandoranın Kutusu (2008)

Fajr Film Festivali

* Jüri Özel Ödülü

San Sebastian Film Festivali

* En İyi Film

SEREN YÜCE

Çoğunluk (2010)

Venedik Film Festivali

* Geleceğin Aslanı Ödülü

Mumbai Film Festivali

* En İyi Film

SEMİH KAPLANOĞLU

Bal (2010)

Berlin Film Festivali

* Altın Ayı

River Run Uluslararası Film Festivali

* En İyi Film

Buğday (2017)

Tokyo Uluslararası Film Festivali

* En İyi Film

ALİ AYDIN

Küf (2012)

Venedik Film Festivali

* Geleceğin Aslanı Ödülü

Uluslararası Selanik Film Festivali

* Gümüş İskender Ödülü

Frankfurt Film Festivali

* En İyi Film

* En İyi Yönetmen

EMİN ALPER

Tepenin Ardı (2012)

Asya Pasifik Film Ödülleri

* En İyi Film

Avrupa Film Festivali

* En İyi Film

Saraybosna Film Festivali

* Jüri Özel Ödülü

Osian's Cinefan Film Festivali En İyi İlk Film

Abluka (2015)

Asya Pasifik Film Ödülleri

* Jüri Özel Ödülü

Venedik Film Festivali

* Jüri Özel Ödülü

KAAN MÜJDECİ

Sivas (2014)

Venedik Film Festivali

* Jüri Özel Ödülü

Uluslararası Abu Dabi Film Festivali

* En İyi Senaryo Ödülü

MEHMET CAN MERTOĞLU

Albüm (2016)

Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası

* En Yenilikçi Yönetmen Ödülü

Saraybosna Film Festivali

* En İyi Film

SENEM TÜZEN

Anayurdu (2016)

Uluslararası Tiflis Film Festivali

* En İyi Film

Asya Pasifik Film Ödülleri

*En İyi Senaryo

Varşova Film Festivali

* En İyi Asya Film Ödülü

Varşova Film Festivali

* FIPRESCI Ödülü

Senem Tüzen'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı, Türkiye - Yunanistan ortak yapımı 'Ana Yurdu'nda başrolleri Esra Bezen Bilgin, Nihal G. Koldaş, Semih Aydın paylaştı.

ERDEM TEPEGÖZ

Zerre (2013)

Uluslararası Moskova Film Festivali

* Altın St. George Ödülü