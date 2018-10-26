Haluk Bilginer, Türk oyuncuların yurt dışına açılan yüzü oldu
26.10.2018 - 13:19 | Güncelleme:
Haluk Bilginer, 'Halloween' ile kariyerinde 24'üncü kez yabancı bir yapımda rol aldı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Türk oyuncuların yurt dışına açılan yüzü olan Bilginer'in kamera karşısına geçtiği 14 sinema filmi, 8 TV dizisi ve 2 TV filminden oluşan yabancı yapımlarını derledi.
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Haluk Bilginer... En çok yabancı filmde oynayan Türk oyuncu.
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5 Haziran 1954'de Tahsin Bey ile Bedriye Hanım'ın üç çocuğunun ortancası olarak dünyaya geldi. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi. Gençlik yıllarında oyunculuk eğitimi olmak üzere gittiği İngiltere'de ünlendi. Öyle ki, İngiltere'deki bir dergiye 'En seksi Türk' başlığıyla kapak oldu.
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Haluk Bilginer, kariyerinin 24'üncü yabancı yapımı olan fenomen korku filmlerinden 'Halloween'da 'Dr. Sartain' karakterini canlandırdı. Haluk Bilginer, bu filmle kendisine ait olan 'En çok yabancı filmde rol alan Türk oyuncu' rekorunu bir adım daha geliştirdi.
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Gösterime bugün giren, David Gordon Green'in yönettiği 'Halloween'da Haluk Bilginer'in rol arkadaşları Jamie Lee Curtis ile Nick Castle.
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Haluk Bilginer, yabancı yapımlarda önceleri küçük rollerde kamera karşısına geçerek yer almaya başladı. Rol aldığı ilk yabancı yapım 1984'de 'The Glory Boys' adlı TV dizisi oldu. Haluk Bilginer, bu dizide bir taksi şoförünü canlandırdı.
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Haluk Bilginer, 1985'te 'Murder of a Moderate Man' adlı İngiliz yapımı TV dizisinde ise 'Sasan' karakterini canlandırdı. 'Murder of a Moderate Man'de rol alması o günlerde gazetelere 'Suikastler Zinciri'nde bir Türk' başlığıyla yer almıştı.
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İngiltere yapımı 'Bergerac' 1981 - 1991 yılları arasında 7 Avrupa ülkesinde yayınlandı. Haluk Bilginer, 1985'de kadrosuna katıldığı dizide 'Ahmet'i canlandırdı.
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Haluk Bilginer'in rol aldığı ilk yabancı filmse Türkiye'de 1986'da 'Yarımay' adıyla gösterime giren 'Half Moon Street' oldu. Ünlü oyuncular Sigourney Weaver ile Michael Caine'in başrollerinde yer aldığı 'Half Moon Street'te Haluk Bilginer, kameranın karşısına '1. Arap' karakteri için geçti.
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Hollywood'un ünlü oyuncuları Dustin Hoffman, Warren Beatty ve Isabelle Adjani'nin başrolerini paylaştığı 1987 yapımı 'Ishtar'da Haluk Bilginer, 'Guerrilla Leader' karakterine hayat verdi.
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Haluk Bilginer, yine 1987 yapımı macera türündeki 'Lionheart'deki 'Merchant' karakteriyle yurt dışındaki başarısını biraz daha pekiştirdi.
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BBC One'da ilk yayını 19 Şubat 1985'de gerçekleştirilen, birçok televizyon ödülü kazanan İngiliz pembe dizisi 'EastEnders', Haluk Bilginer'in bir Türk'ü canlandırdığı ilk yabancı yapım oldu. Haluk Bilginer'in 'Mehmet Osman'ı canlandırdığı 'EastEnders', Londra'nın doğusundaki East End'de yaşayan insanların hayatlarını anlattı.
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Haluk Bilginer'in 'Dino Mattusi' karakteri için kamera karşısına geçtiği 1990 yapımı TV filmi 'Memories of Midnight'te başrol oyuncuları Jane Seymour, Omar Sharif'di.
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1993 yapımı 'The Young Indiana Jones Chronicles' adlı dizide Haluk Bilginer, 'Colonel İsmet Bey'i canlandırdı. 'The Young Indiana Jones Chronicles'de 'Indiana Jones'un sinema serisinin ünlü 'Dr. Jones'u Harrison Ford da rol aldı.
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Haluk Bilginer, yayına 1984'de başlayıp 2010' kadar devam eden 'The Bill' adlı diziye 1999'da 'Olly' karakteriyle dahil oldu.
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Türkiye'de 2003'de 'Acemi Askerler' adıyla gösterime giren ABD yapımı 'Buffalo Soldiers'in başrollerini Joaquin Phoenix, Anna Paquin, Ed Harris paylaştı.
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Haluk Bilginer, 'Buffalo Soldiers'de 'The Türk' karakterini canlandırdı.
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Haluk Bilginer, 2004'teyse TV filmi 'She's Gone'da 'Inspector Yılmaz'ı karakterize etti.
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2002 - 2011 arasında yayınlanan 'Spook'ta 'Emre Çelenk'i canlandıran Haluk Bilginer, dizinin kadrosuna konuk oyuncu olarak 2004'de girdi.
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Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl'in başrollerini paylaştığı, çekimlerin büyük bir bölümü 2009'da İstanbul'da gerçekleştirilen 'International'da Haluk Bilginer'in canlandırdığı karakter 'Ahmet Sunay' oldu.
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Haluk Bilginer, 2011'de Madonna'nın yönettiği 'W.E'de oldukça önemli bir karakteri canlandırdı. Paris'te 1997'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Prenses Diana ile birlikte hayatını kaybeden Dodi Al Fayed'in babası 'Mohamed Al Fayed'i canlandırmak için kamera karşısına geçti.
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Çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da gerçekleştirilen, 2012'de Türkiye'de gösterime 'Zoraki Kral' adıyla çıkan 'The Reluctant Fundamentalist'te Haluk Bilginer, beyazperdeye 'Nazmi Kemal' olarak yansıdı.
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Haluk Bilginer'in rol aldığı bir diğer ABD yapımı film 'Rosewater' oldu. Bilginer, gösterime 2014'te giren filmde 'Baba Akbar'ı canlandırdı.
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Haluk Bilginer'in rol aldığı bir dizi ikinci kez BBC One'da yayınlandı. Ünlü oyuncu, 2016'da İngiliz dizisi 'New Blood'da 'John Malik'i canlandırdı.
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'Ben Hur'un 2016 versiyonunda Morgan Freeman da rol aldı. Haluk Bilginer, bu filmde ise antik Yunan'da önemli şairlerden biri olan 'Simonides'i canlandırdı.
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Haluk Bilginer, hikâyesi 1925'te Van'da geçen, Türkiye'de izleyiciyle 'Osmanlı Subayı' adıyla buluşan 'The Ottoman Lieutenant'te 'Khalil Bey'i canlandırdı. Ben Kinsley'in de rol aldığı 2017 ABD yapımı 'The Ottoman Lieutenant', Türkiye'de 51 bin 117 kişi tarafından izlendi.
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Haluk Bilginer'in 'Ahmet'i canlandırdığı 'Shelter', dram türündeki '2014 yapımı İngiltere filmi.
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Fransız yönetmen Louis Lagayette’nin İngiltere yapımı 'Trendy'de 'Hasan rolündeki Haluk Bilginer'e Hollywood yıldızları Alan Ford ile Lorraine Burroughs eşlik etti.
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Haluk Bilginer, Almanya yapımı 'Forget About Nick'de de rol aldı. Haluk Bilginer'in 'Nick'i canlandırdığı 2017 yapımı film, tek ortak noktaları eski kocaları (Nick) olan iki kadının iki farklı hayatını konu edindi.
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Haluk Bilginer'e başrollerde Ingrid Bolsø Berdal ile Kbin Atja Riemann'ın eşlik ettiği 'Forget About Nick', 'Eski Kocam(ız)' adıyla gösterime girdiği Türkiye'de 8 bin 774 kişi tarafından izlendi.
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