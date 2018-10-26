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5 Haziran 1954'de Tahsin Bey ile Bedriye Hanım'ın üç çocuğunun ortancası olarak dünyaya geldi.

Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi.

Gençlik yıllarında oyunculuk eğitimi olmak üzere gittiği İngiltere'de ünlendi.

Öyle ki, İngiltere'deki bir dergiye 'En seksi Türk' başlığıyla kapak oldu.